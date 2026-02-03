Alonso scoprirà che Leocadia ha fatto tornare le opere d'arte a La Promessa nella puntata di sabato 7 febbraio e non avrà parole per ringraziarla.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia continuerà a guadagnarsi la stima di Alonso con un regalo davvero speciale. La donna farà arrivare al palazzo tutte le opere e i quadri a cui il marchese aveva rinunciato peri debiti. L'emozione e la gratitudine di Alonso saranno impareggiabili e loderà la generosità della donna a cena.

Il gesto di Leocadia per far risplendere La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia continuerà il suo piano per ottenere la totale fiducia dei De Lujan.

questa volta, la donna si lascerà andare ad un gesto di generosità che lascerà tutti senza parole. Leocadia, infatti, farà arrivare al palazzo tutte le opere d'arte e i quadri a cui Alonso aveva dovuto rinunciare a causa dei debiti. Quando il marchese rivedrà i dipinti alle pareti della sua casa sarà sopraffatto dall'emozione e chiederà a Leocadia come sia possibile. La donna, con un sorriso, gli dirà che ha deciso di riportare La Promessa al suo splendore così com'era giusto. Alonso non avrà parole per ringraziare Leocadia che continuerà a spiegargli il suo bisogno di vedere la famiglia de Lujan rinascere. "L'arrivo dei figli di Catalina", dirà Leocadia "Mi ha fatto capire che è il momento giusto per ripartire".

Un brindisi alla rinascita per la famiglia De Lujan

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 7 febbraio, il palazzo di Alonso tornerà a brillare come i bei tempi. "Queste opere rappresentano l'ordine di questa casa, la sua armonia", dirà Leocadia, "Tutto quello di cui c'è bisogno in questo momento". Il marchese sarà pieno di gratitudine verso la sua amica e le dirà che non sa proprio come sdebitarsi. A cena, quando tutta la famiglia sarà riunita, Alonso ringrazierà Leocadia di fronte a tutti. La donna ribadirà che la nascita dei gemelli di Catalina rappresenta un buon inizio per tutti e proporrà un brindisi. Sia Angela che Lorenzo, però, non vedranno di buon occhio l'eccessiva generosità di Leocadia. Il Capitano, in particolare, ci terrà a mettere Alonso in guardia sul passato della donna.