Martina deciderà di rimandare le nozze con Jacobo nella puntata de La Promessa di domenica 8 febbraio: "Non sei il mio padrone".

Le anticipazioni rivelano che, ascoltando i consigli di Lorenzo, Jacobo sarà molto severo con Martina e pretenderà di controllare i suoi movimenti. La ragazza metterà subito le cose in chiaro e dopo un duro scontro con Jacobo non se la sentirà di sposarsi in breve tempo con lui. Martina chiederà del tempo per riflettere sul fidanzamento.

Martina ferita da Jacobo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Jacobo e Martina le cose non andranno affatto bene.

Le parole di Lorenzo avranno delle gravi conseguenze per la coppia, perché tutto inizierà a un consiglio del Capitano. Quest'ultimo, vedendo Jacobo lamentarsi per il poco tempo trascorso con la sua fidanzata, lo spronerà a farsi rispettare, imponendosi prima che sia troppo tardi. Il giovane prenderà alla lettera il suggerimento di Lorenzo e l'occasione si presenterà quando sorprenderà Martina al telefono con qualcuno. Jacobo pretenderà di sapere con chi stesse parlando la ragazza che però si rifiuterà di rispondergli e gli dirà semplicemente che si allontanerà per qualche giorno dalla tenuta. La reazione di Jacobo sarà furiosa: "Io non ti permetto di partire", le dirà ferendola profondamente.

Martina non avrà nessuna intenzione di obbedire al suo futuro marito e gli spiegherà che non è una cosa di sua proprietà. La lite finirà molto male, tanto che Martina gli farà sapere che vuole annullare le nozze.

Rottura tra Jacobo e Martina?

Nella puntata de La Promessa di domenica 8 gennaio, Martina e Jacobo parleranno con più calma l'indomani. La rabbia sembrerà passata e parlando della madre di Catalina Jacobo dirà a Martina che la comprende. "Vuoi rimandare le nozze perché non può esserci tua madre", le dirà l'uomo. Martina, però, terrà a precisare che le sue ragioni sono molto diverse: "Non sei il mio padrone", dirà a Jacobo, ed è meglio rimandare per capire meglio cosa vogliamo l'una dall'altro. Martina spiegherà al suo fidanzato che lei non ha intenzione di cambiare e probabilmente non potrà essere la moglie che lui sognava.