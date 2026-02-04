Ricardo farà tremare Ana di fronte a Santos nella puntata de La Promessa di domenica 8 febbraio: "Hai rapito Dieguito", accuserà.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo scoprirà l'inganno di Ana e tenterà di farla confessare in presenza di Santos. La donna, però, scoppierà in lacrime e negherà tutto, dicendosi indignata per la malafede di suo marito. Santos non parlerà, ma quando sua madre andrà via lascerà lo studio.

Ana convocata a La Promessa da Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ricardo metterà alle strette Ana e lo farà davanti a Santos.

Sperando di far capire a suo figlio che Ana non è la donna innocente che crede, Ricardo convocherà lui e sua madre nel suo studio. "Cosa ci facciamo qui?", chiederà la donna evidentemente agitata. Il maggiordomo, però, la tranquillizzerà dicendole che non c'è nulla di straordinario di cui parlare. Una volta seduti, Ricardo farà tremare Ana con una frase: "Raccontiamo la verità". La donna, pensando che suo marito si riferisca a quando ha abbandonato la famiglia, gli chiederà di non rivangare il passato. Ricardo, però, chiarirà che vuole parlare del presente: "Parliamo di come hai rapito Dieguito e hai fatto credere a tutti di averlo salvato". Ci sarà qualche secondo di silenzio prima della risposta di Ana che non sarà affatto una ammissione di colpa.

Ancora tensioni tra Leocadia e Angela

Nella puntata de La Promessa di domenica 8 febbraio, Ana esploderà in lacrime: "Come osi accusarmi di una cosa così grave?", dirà a suo marito. Ricardo le ripeterà che sa che ha mentito a tutti. L'uomo spiegherà ad Ana che in molti l'hanno vista nei pressi della casa di Beni che si trova dalla parte opposta del panificio. La donna non potrà fare a meno di difendersi: "Non so che razza di mostro pensi che sia ma mi hai ferita", urlerà la donna andando via in lacrime. Santos resterà in silenzio per tutto il tempo, ma quando vedrà sua madre così disperata si alzerà e la seguirà senza neanche concedere a Ricardo di spiegarsi. Nel frattempo, Angela avrà un duro scontro con Leocadia che disapproverà la sua amicizia con Curro. La ragazza, dal canto suo, accuserà sua madre di essere troppo generosa con Alonso.