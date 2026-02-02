Santos e Ana lasceranno La Promessa nelle puntate dal 9 al 15 febbraio: Ricardo scoprirà l'inganno di sua moglie che ha rapito Dieguito per simularne la scomparsa e il ritrovamento.

Le anticipazioni rivelano che Santos preferirà seguire sua madre e si licenzierà dal suo lavoro senza dare spiegazioni. Nel frattempo, Jacobo e Martina avranno un pesante litigio.

Ricardo capirà l'inganno di Ana e la convocherà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritrovamento del piccolo Dieguito desterà non pochi sospetti in Teresa. La cameriera riferirà alle sue colleghe di aver notato uno strano comportamento in Ana che da quando ha riportato il bambino a Pia è diventata l'eroina del palazzo.

I sospetti si faranno strada anche in Ricardo che sarà sempre più convinto che Dieguito non sia scomparso, ma sia stato rapito da sua moglie per conquistare il cuore di tutti. Il maggiordomo non si sbaglierà e la conferma arriverà in pochissimo tempo. Ricardo convocherà Ana nel suo studio e di fronte a Santos farà con lei una ricostruzione del giorno in cui ha ritrovati Dieguito. La donna si ingannerà nel racconto e Ricardo non avrà più nessun dubbio. Ana negherà di aver rapito quel bambino, ma poi si mentirà nei fatti. Una volta scoperto il suo inganno, infatti, la donna farà perdere le tracce di sé, lascerà il lavoro e il paese. Santos deciderà di seguire sua madre e anche lui si licenzierà da La Promessa senza dare spiegazioni.

Jacobo e Martina ai ferri corti: è già finita?

Nelle puntate de La Promessa dal 9 al 15 febbraio, Martina e Jacobo saranno sempre più distanti. I due fidanzati, infatti, avranno idee completamente diverse sull'idea di stare insieme. Jacobo si lascerà influenzare da Lorenzo e inizierà ad essere molto severo con Martina, convinto di guadagnarsi il rispetto della sua futura moglie in questo modo. L'occasione si presenterà quando Jacobo sorprenderà Martina al telefono e le chiederà con chi stava parlando. La ragazza si rifiuterà di dirglielo e gli dirà anche che è in partenza, ma non vorrà spiegargli di più. "Io ti proibisco di partire", dirà con durezza Jacobo che in questo modo provocherà in Martina solo un forte fastidio. I due fidanzati litigheranno furiosamente e la ragazza lascerà ugualmente La Promessa per qualche giorno.