Catalina regalerà un prezioso fermaglio a Maria nella puntata de La Promessa di lunedì 9 febbraio: la ragazza sarà molto orgogliosa di questo.

Le anticipazioni rivelano che Catalina ci terrà a ringraziare la cameriera con un dono speciale, visto che lei l'ha assistita durante il cesareo.

Angela e Curro: un amore impossibile a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Angela si ritroveranno molto vicini. La ragazza ricorderà al valletto il momento emozionante che hanno vissuto con la nascita dei figli di Catalina. Lui cederà e si lascerà andare a un bacio, ma subito dopo chiederà scusa ad Angela dandole del lei.

Curro ribadirà che ormai sono di due mondi diversi, ma Angela proverà a fargli cambiare idea. "Sono disposta a lottare per il nostro amore", dirà la ragazza "Ti prego, non lasciarmi sola". Lui, però, non si lascerà coinvolgere e nonostante i suoi sentimenti le volterà le spalle e andrà via dispiaciuto. Nel frattempo, Leocadia continuerà ad incantare Alonso con le sue attenzioni. Dopo aver fatto tornare i quadri al palazzo, Leocadia dirà al marchese che ha provveduto ad assumere un'infermiera per Catalina. Alonso non avrà parole per ringraziarla e le ripeterà che la sua presenza è molto preziosa per la sua famiglia.

Alonso sorprenderà Adriano da Catalina

Nella puntata de La Promessa di lunedì 9 febbraio, non ci sarà traccia di Santos al palazzo dopo la lite tra i suoi genitori.

Vera scoprirà che Ana ha lasciato Lujan e tutti dedurranno che suo figlio l'abbia seguita. Nel frattempo, Adriano e Catalina si occuperanno dei loro bambini e Alonso entrerà all'improvviso nella stanza. Il marchese sarà sorpreso dalla presenza del mezzadro, ma Catalina dirà a suo padre che è stato Adriano ad aiutarlo quando ha partorito nei campi. Il marchese, spinto da sua figlia ringrazierà l'uomo per quello che ha fatto. Infine, a Maria tornerà il sorriso grazie a un regalo speciale di Catalina. Quest'ultima donerà alla cameriera un prezioso fermaglio per averla assistita durante il cesareo. La ragazza confiderà a don Samuel che si sente molto fiera di quello che ha fatto. Il pensiero andrà inevitabilmente a Jana che quando era al servizio ed era viva ha aiutato come ha potuto quando qualcuno stava male.