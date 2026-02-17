Le nuove anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna annunciano un duro confronto: Alonso si scontrerà con Lorenzo per difendere Curro e il suo titolo di Barone di Linaja. Stanco degli insulti e delle attività illecite del cognato, il marchese interverrà con fermezza, arrivando a lanciargli un ultimatum: “Ti farò allontanare con l’intervento della Guardia Civil”. Il faccia a faccia metterà Lorenzo de La Mata di fronte alle proprie responsabilità e agli errori del passato.

Scontro tra Alonso e Lorenzo per Curro

Prossimamente andrà in scena uno scontro tra Alonso e Lorenzo.

La discussione nascerà dopo l’ennesimo attacco di Lorenzo contro Curro e la sua decisione di recuperare il titolo di barone di Linaja. Alonso, stanco dei suoi atteggiamenti, lo affronterà senza più filtri: “Chi si è preso cura di Curro quando tutti pensavamo fosse tuo figlio? Chi ti ha accolto in questa casa dove vivi da anni senza farti mancare nulla?”.

Alonso affronta Lorenzo sulle sue colpe

Il marchese gli ricorderà di aver sempre chiuso un occhio sui suoi errori: “Chi ha perdonato tutti i tuoi eccessi? Le tue false promesse per trafficare con armi, gli inganni per cercare di ottenere una parte della proprietà?”. Parole pesanti, che metteranno Lorenzo di fronte alle proprie responsabilità.

Quando Lorenzo pretenderà che gli altri agiscano con altruismo, Alonso lo inchioderà alle sue contraddizioni: “E tu esigi altruismo? Tu che guardi solo ai tuoi interessi”. Difenderà poi la libertà di Ángela e Curro, ribadendo che sono adulti e hanno il diritto di decidere della propria vita.

Alonso caccia Lorenzo? ‘Chiamo la Guardia Civil’

Il momento più teso arriverà con un avvertimento chiaro: “Non azzardarti mai più a chiamare Curro bastardo. Non voglio più sentire quella parola uscire dalla tua bocca. Mai più”.

Di fronte alla reazione incredula di Lorenzo, Alonso aggiungerà: “Se lo farai, chiamerò la Guardia Civil e ti farò uscire da casa mia”.

E quando Lorenzo parlerà di codardia, il marchese concluderà con fermezza: “Non è codardia. Sai bene che potrei farlo io stesso con le mie mani. Ma sono un uomo civile e sono stanco di sopportarti”.