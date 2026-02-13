Le nuove anticipazioni de La Promessa delineano una fase di forte tensione al palazzo. Lorenzo De La Mata si troverà al centro di un confronto diretto con il marchese Alonso, durante il quale verrà affrontata apertamente la questione del rapporto tra Curro e Ángela. Nel corso del faccia a faccia, il capitano riconoscerà che tra i due giovani esiste un legame sentimentale nato da tempo. Il confronto non si limiterà a chiarire la situazione, ma metterà in evidenza divergenze profonde tra Lorenzo e Alonso, soprattutto in merito alla gestione della vicenda e alle possibili conseguenze per la famiglia e per la tenuta.

Lorenzo contro Alonso per Curro e Ángela

Lo scontro tra Lorenzo e Alonso diventerà sempre più teso. Dopo l’annuncio ufficiale del matrimonio tra Curro e Ángela, il capitano faticherà a contenere la propria rabbia e si sfogherà apertamente. Lorenzo confesserà di essere ormai al centro dei pettegolezzi: “Mi hanno chiamato, mi hanno scritto, mi hanno fermato per strada. Tutti per chiedermi la stessa cosa: come sta la mia promessa sposa, se è ancora malata. E per di più mi dicono che l’hanno vista al braccio di Curro alla festa di Pedro García”.

Lorenzo ammette la verità: ‘Curro e Ángela si amano’

Alonso proverà a riportare la discussione su un piano più razionale, chiarendo che non si è trattato di un affronto: “Ángela non è andata solo con Curro.

C’erano anche Manuel, Martina e Jacobo. Non è successo niente”. Ma Lorenzo esploderà: “Niente? Davvero pensi che tra loro non ci sia nulla? Si amano da molto tempo. Se dipendesse da loro, si sposerebbero domani stesso”.

Alonso non negherà l’evidenza dei sentimenti, ma sottolineerà un punto cruciale: “Non lo fanno per rispetto tuo e di questa famiglia. E dovresti fare lo stesso, per il bene di tutti”.

È scontro aperto tra Lorenzo e Alonso

Le parole del marchese non basteranno a calmare il capitano, che ammetterà quanto sia difficile accettare la situazione: “Non è facile da dimenticare”. Alonso, però, gli chiederà almeno di non alimentare ulteriormente il conflitto: “Ti sto solo chiedendo di non gettare altra legna sul fuoco.

Solo questo”.

Il confronto metterà in luce una frattura ormai profonda. Da una parte Lorenzo, incapace di accettare la fine del suo legame con Ángela; dall’altra Alonso, deciso a proteggere l’equilibrio del palazzo e a difendere la scelta dei due giovani.