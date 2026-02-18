Eugenia affronterà Leocadia nelle puntate de La Promessa in onda a marzo: "Conosco il nome del padre di Angela", le dirà mettendole paura.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia non accoglierà Eugenia nel migliore dei modi. La donna, infatti, sembrerà spaventata da tutto quello che sa la cognata di Cruz.

Lo scontro tra Leocadia e Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Eugenia creerà non poca tensione al palazzo. Lorenzo sarà furioso nell'apprendere che sua moglie non tornerà al manicomio e che è guarita completamente.

Eugenia, tuttavia, inizierà a infastidire anche Leocadia proprio quando pensava di essersi guadagnata un posto d'onore alla tenuta. Innanzi tutto, quando andrà a salutare Leocadia, Eugenia non potrà fare a meno di notare che la donna si è impossessata della stanza di sua sorella. Le sottili frecciatine di Eugenia, con il passare dei giorni, diventeranno chiare dichiarazioni di guerra. "Sei sempre stata amica di Cruz", dirà la donna, "Ma ora capisco che era solo per convenienza". Per un po' di tempo, Leocadia non risponderà alle provocazioni di Eugenia, ma alla fine esploderà: "Ho molti soldi e potere", preciserà, "Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno". Leocadia e Lorenzo faranno di tutto per mettere in difficoltà Eugenia, ma lei sembrerà più forte di quanto pensassero.

Come reagiranno Leocadia e Lorenzo?

Nelle puntate de La Promessa in onda a marzo, Lorenzo rivelerà a Eugenia che Cruz è in prigione e lo farà con lo scopo di farle avere un crollo. La dura realtà non sarà facile da accettare per Eugenia, ma questo non la distruggerà. Al contrario, la donna andrà ad affrontare anche Leocadia ricordando un passato molto scomodo per lei. "Quando sono caduta", dira Eugenia, "Per te era un periodo difficile, eri incinta della persona sbagliata". Leocadia impallidirà, ma Eugenia continuerà: "So il nome del padre di Angela". La reazione della signora de Figueroa sarà evidentemente preoccupata e il discorso finirà lì. Chi è il padre di Angela e perché Leocadia lo tiene così nascosto? Nelle puntate in onda in Spagna Leocadia ha affermato che Cristobal è l'uomo misterioso, ma non si esclude che abbia mentito.