Catalina sarà terrorizzata quando vedrà nelle culle dei gemelli due armi nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che la terribile minaccia a Catalina sarà un'idea del barone de Valladares, il lotta con lei per la gestione dei lavoratori. L'uomo intimerà a Catalina di andare via e lasciare i suoi figli alla tenuta.

I grandi ideali di Catalina nella gestione de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grossi guai in vista per Catalina. La figlia di Alonso vivrà un momento felice dopo la nascita dei bambini e riuscirà a sposare Adriano che diventerà conte.

Tuttavia, presto arriveranno delle complicazioni molto gravi per lei. Alonso affiderà a Catalina la gestione de La Promessa e i suoi principii porteranno la famiglia De Lujan nuovamente sul piede di guerra. Catalina avrà l'obiettivo di migliorare le condizioni dei lavoratori e si batterà duramente per questo. Nessuno del mondo dell'aristocrazia, tuttavia, sarà d'accordo con lei. Ad opporsi maggiormente a Catalina sarà il barone de Valladares che raccoglierà le firme di molti nobili per scoraggiare la donna. La figlia di Alonso andrà contro tutta la sua famiglia pur di difendere i suoi ideali e non avrà intenzione di indietreggiare. Persino Martina si opporrà al modo di fare di Catalina e la accuserà di essere una cattiva madre perché inimicandosi la società rovina il loro futuro.

Valladares avrà diversi scontri con Catalina che gli terrà testa fino ad arrivare ad organizzare una protesta con i braccianti che ricopriranno di letame il giardino della villa del barone.

Catalina di fronte a una dura realtà

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'affronto di Catalina sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Il barone de Valladares non potrà ignorare la provocazione della duchessa e si recherà nuovamente al palazzo per affrontarla. L'uomo intimerà a Catalina di lasciare immediatamente Lujan se non vuole rischiare che qualcuno si faccia male. Lei resisterà, ma quando entrerà nella stanza dei suoi figli vedrà qualcosa che la terrorizzerà. Catalina, infatti, troverà in ognuna delle culle, accanto ai suoi bambini, due pistole.

A quel punto la donna tornerà da Valladares e gli chiederà di non toccare i suoi figli. Lui sarà molto chiaro: "Nessuno si farà male se andrai via" Il barone preciserà che Catalina dovrà andare via da sola e lasciare i bambini a La Promessa.