Le ultime anticipazioni de La Promessa, in arrivo dalla Spagna, svelano un ingresso destinato a cambiare gli equilibri: quello di Ciro Aldana, nipote di Alonso. Figlio della defunta sorella del marchese, il giovane arriverà alla tenuta portando con sé dolore e segreti legati al passato della famiglia. La sua presenza non passerà inosservata e genererà subito interrogativi tra i Luján. Manuel, in particolare, guarderà con sospetto al nuovo arrivato e si manterrà in allerta fin dal primo incontro.

Fa il suo ingresso Ciro Aldana, un nuovo Luján alla tenuta

Nelle prossime puntate in onda su Rete 4 farà il suo ingresso Ciro Aldana de Luján, nipote diretto di Alonso. Il marchese lo accoglierà con calore, deciso a offrirgli un posto stabile in famiglia dopo il lutto che lo ha colpito.

Davanti ai presenti, Alonso prenderà la parola con tono solenne: “Insisto: da questo momento sei uno di casa. Sei parte di questa famiglia”. Un’affermazione che sancirà ufficialmente l’ingresso del giovane alla Promessa. Ciro, visibilmente emozionato, risponderà con rispetto: “Siete davvero molto ospitali, zio”.

Subito dopo, Alonso si rivolgerà a Teresa: “Teresa, prepara una stanza per mio nipote, don Ciro Aldana de Luján”.

La governante accoglierà l’ordine con professionalità: “Benvenuto alla Promessa, don Ciro. Provvedo subito a farle preparare la stanza”.

Il dolore di Ciro per la morte di Genoveva

Ciro arriverà senza preavviso. La sua permanenza dovrebbe durare poche settimane, il tempo necessario per sistemare alcune questioni legate al palazzo di famiglia.

Reduce dalla morte della madre Genoveva, porterà con sé malinconia e ricordi dolorosi. Sposato, ma momentaneamente lontano dalla moglie – impegnata ad assistere la propria madre malata – si troverà ad affrontare un ritorno carico di emozioni contrastanti.

Manuel contro Ciro, scoppia la guerra tra i Luján

La sua presenza non sarà priva di conseguenze: se Alonso si mostrerà pronto a sostenerlo, con Manuel emergerà fin da subito una tensione sottile. La presenza di Ciro potrebbe quindi modificare gli equilibri della famiglia Luján e aprire nuovi scenari ancora tutti da scoprire.