Dalla Spagna arrivano nuove anticipazioni su La Promessa, che delineano un passaggio significativo per Curro e Ángela. Dopo un periodo segnato da incertezze e tensioni, i due giovani sceglieranno di rendere ufficiale il loro legame, annunciando il fidanzamento attraverso una proposta di matrimonio. La decisione non porterà però a una distensione dei rapporti all’interno del palazzo. Al contrario, la notizia contribuirà ad accentuare divisioni già esistenti, mettendo in luce posizioni contrapposte all’interno della famiglia. In particolare, emergeranno differenze significative tra Alonso e Lorenzo, destinati a trovarsi su fronti opposti rispetto alla scelta dei due ragazzi.

Curro fa la proposta a Ángela: il fidanzamento

Curro e Ángela arriveranno a una decisione che non potrà più essere rimandata ulteriormente. Dopo settimane segnate da tensioni, ostacoli familiari e continui tentativi di controllo, i due giovani sceglieranno di mettere al centro i propri sentimenti.

Il momento arriverà in modo semplice, durante una festa. Curro prenderà l’iniziativa, deciso a non lasciare spazio a ulteriori dubbi. Le porgerà l’anello, guardandola negli occhi: “Vuoi sposarmi?”. Ángela resterà per un attimo senza parole, poi la sua risposta sarà chiara, immediata: “Sì”.

Curro e Ángela annunciano il fidanzamento alla famiglia

Curro le infilerà l’anello al dito e la bacerà. A quel punto, con un’emozione ormai impossibile da trattenere, troverà il coraggio di dirlo ad alta voce: “Ti amo”.

La risposta di Ángela arriverà senza esitazioni: “Anch’io”.

Quella promessa segnerà l’inizio di una nuova fase per entrambi. Poco dopo, Curro e Ángela decideranno di rendere pubblica la loro scelta, annunciando il fidanzamento davanti a tutta la famiglia. Un gesto che non passerà inosservato e che provocherà reazioni contrastanti all’interno del palazzo.

Alonso difende Curro e Ángela, Lorenzo su tutte le furie

Se da un lato Alonso si schiererà apertamente dalla loro parte, dall’altro la decisione alimenterà ulteriormente la rabbia di Lorenzo, già incapace di accettare l’autonomia dei due giovani.

La proposta di matrimonio non rappresenterà solo un momento intimo, ma un passaggio destinato a incidere sugli equilibri futuri.