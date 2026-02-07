Lorenzo ha un segreto inconfessabile: un figlio illegittimo. È quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa grazie a Margarita.

Le anticipazioni rivelano che Margarita aiuterà Curro minacciando Lorenzo: "Se non rinunci alle nozze con Angela rivelerò a tutti il tuo segreto".

Margarita tornerà a La Promessa per fare giustizia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nella quinta stagione l'arrivo di Margarita stravolgerà gli equilibri del palazzo. Lorenzo, abituato a spadroneggiare ed ottenere tutto quello che vuole, si troverà seriamente in difficoltà.

Tutto avrà inizio quando il Capitano prenderà di mira Angela per rovinare definitivamente la vita a Curro. Lorenzo imporrà le sue nozze con la figlia di Leocadia e per fare in modo che la donna ceda la mano di Angela minaccerà di denunciarla per l'omicidio di Jana. Leocadia non potrà fare altro che piegarsi al volere di Lorenzo e Angela e Curro saranno a dir poco disperati. I due innamorati lotteranno a lungo per il loro amore, ma nulla sembrerà bastare ad ottenere la loro felicità. Curro si barricherà con Angela in un casolare vicino a La Promessa e minaccerà tutti con un fucile, ma neanche le maniere forti serviranno a far indietreggiare Lorenzo. Quest'ultimo, infatti, non mollerà e alla fine annuncerà le sue nozze con la ragazza, pur avendo tutti contro.

Alonso riconoscerà Curro come figlio e il ragazzo non sarà più un valletto, ma Leocadia lo rifiuterà comunque come genero perché dovrà sottostare al ricatto di Lorenzo.

La minaccia di Margarita farà tremare Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'unica che riuscirà a tenere in pugno Lorenzo sarà Margarita e lo farà con un segreto inconfessabile. La donna, infatti, con l'aiuto di Ayala e della baronessa de Grazalema, riuscirà a scoprirà un'informazione che farà letteralmente tremare il Capitano. "Se non rinunci alle nozze svelerò a tutti il tuo segreto", dirà Margarita a Lorenzo che, pensando ad un bluff, si farà una risata. La donna, però, dimostrerà che non scherza affatto: "Hai nascosto un figlio per tutta la vita", dirà, "E continui a pagare il silenzio di sua madre".

Margarita, inoltre, tirerà fuori la foto del ragazzo e dimostrerà di sapere tutto, anche il suo nome: Benito Meléndez. La reazione di Lorenzo sarà terrorizzata e non ci sarà bisogno di altre conferme.