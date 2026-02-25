Catalina lascerà una lettera di addio a Martina nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti affido Adriano e i bambini", le dirà lasciandola senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Catalina lascerà per sempre Lujan e Adriano non se ne farà una ragione.

Catalina e Adriano felici per poco a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina vivrà una breve parentesi di felicità con Adriano. I due riusciranno a sposarsi e anche ad ottenere una buona posizione sociale, visto che Adriano diventerà conte. Presto, però, tutto si trasformerà in un incubo per Catalina che per difendere i suoi ideali perderà tutto, anche la stima della sua famiglia.

Tutto avrà inizio quando Catalina lotterà per i diritti dei lavoratori, inimicandosi buona parte della nobiltà e soprattutto il Barone de Valladares. Quest'ultimo dichiarerà guerra aperta a Catalina che non si lascerà intimidire e andrà avanti per la sua strada. Valladares, a quel punto, farà trovare nelle culle dei figli di Catalina due armi, facendole capire che non scherza affatto. Lei, prenderà i gemelli e proverà ad andare via in auto, ma Valladares la aspetterà a pochi metri di strada con i suoi uomini e le intimerà di lasciare La Promessa e non tornare mai più. L'uomo pretenderà che Catalina lasci i suoi figli, perché se lei dovesse rimettere piede a Lujan, i piccoli ci rimetterebbero la vita.

Lo straziante addio di Catalina e la fine della favola

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina darà ai suoi figli uno straziante addio e lascerà tutti senza poter spiegare cosa le è successo. Tutto quello che resterà di Catalina sarà una lettera ad Adriano e un'altra a Martina. In quelle poche righe, la donna non potrà parlare delle minacce ricevute, perché dovrà proteggere la vita dei suoi figli, e parlerà di una scelta personale dettata dalla troppa pressione subita. Martina aprirà la lettera di sua cugina e la leggerà con molto dispiacere, senza immaginare che non si è trattato affatto di una scelta. "Ti affido Adriano e i bambini", leggerà Martina, "Forse un giorno capirai il motivo della mia partenza". In lacrime, la giovane donna si renderà conto del grande vuoto che lascerà Catalina in tutti loro e non riuscirà a comprendere come abbia potuto abbandonare la sua famiglia.