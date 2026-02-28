Martina dirà addio a La Promessa prima di partire per New York e abbraccerà commossa Alonso: "Mi mancherai tantissimo", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Jacobo riceverà una proposta di lavoro e coglierà l'occasione per chiedere a Martina di seguirlo in America.

Catalina sarà lontana da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina sarà al centro delle trame nelle prossime puntate. Dopo la sua partenza, Catalina lascerà a Martina una lettera in cui le chiede di pensare ad Adriano e i suoi figli. Alla ragazza verrà naturale stare accanto ai piccoli e con il tempo tra lei e Adriano si instaurerà un rapporto davvero speciale che andrà oltre l'amicizia.

Martina si renderà conto di provare un forte sentimento per il marito di sua cugina e tra loro ci sarà anche un bacio. Entrambi si renderanno conto dell'errore, ma non sarà affatto facile ignorare la forte attrazione che si è creata. In tutto questo, Jacobo si accorgerà dello strano comportamento di Martina che solo dopo diversi giorni gli confesserà di aver baciato un altro. La ragazza minimizzerà e in ogni caso non rivelerà mai a Jacobo che il momento di debolezza è avvenuto con Adriano. Il destino sembrerà risolvere la situazione con un'improvvisa occasione che Jacobo coglierà al volo. L'uomo spiegherà alla sua fidanzata di aver ricevuto una proposta di lavoro a New York e le chiederà di partire.

La forte nostalgia di Martina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina penserà che partire con Jacobo sia l'unica soluzione per non creare problemi alla famiglia. Tra lei e Adriano ci sarà ormai una grande rassegnazione e Martina si preparerà alla partenza con una forte nostalgia. La ragazza, infatti, non vivrà solo la sofferenza di separarsi da Adriano, ma per lei sarà un grande dolore separarsi dai figli di Catalina. Dopo essersi occupata per mesi di loro, Martina in lacrime si prenderà un momento per stare da sola con Andres e Rafaela e per dire loro tutto quello che prova. Adriano sarà commosso e lei gli chiederà di non portare i due bambini l'indomani per l'ultimo saluto: "Soffrirei troppo", dirà.

Martina avrà tutti i bagagli pronti e la famiglia la aspetterà all'ingresso de La Promessa per un amaro addio. Il primo che la ragazza abbraccerà sarà Alonso: "Mi mancherai tantissimo", dirà Martina allo zio con cui spesso si è scontrata. Tutti saranno commossi nell'addio a Martina e sarà molto difficile per Adriano soffocare il forte dispiacere nel darle l'ultimo abbraccio senza lasciar trasparire il suo amore per lei.