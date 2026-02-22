Le anticipazioni de La Promessa in arrivo dalla Spagna annunciano un duro scontro alla tenuta. Leocadia scopre che Jacobo ha mentito sulla sua partenza per New York. Quella che era stata presentata come una rinuncia professionale sofferta per restare accanto a Martina, si rivelerà una totale invenzione orchestrata dal giovane. La verità, portata a galla dalle indagini di una Leocadia sempre più diffidente, rischia di scardinare il legame tra i due ragazzi. Potrebbe inoltre diventare un’arma nelle mani della donna per riconquistare il potere perduto.

Ecco come Jacobo verrà messo con le spalle al muro.

Leocadia scopre che Jacobo ha mentito su New York

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia passerà al contrattacco e smaschererà la grande bugia di Jacobo. Dopo aver deciso di restare alla tenuta per non far soffrire Martina, il giovane continuerà a sostenere di aver rinunciato a un’importante proposta di lavoro a New York. Un gesto che agli occhi di molti apparirà come una prova d’amore e di responsabilità, soprattutto in un momento già delicato per la famiglia.

Tuttavia, Leocadia non si lascerà convincere. Già irritata per la perdita di potere nella gestione delle terre e in contrasto con Alonso e Ciro, Leocadia inizierà a sospettare che il racconto di Jacobo presenti troppe incongruenze.

Determinata a fare chiarezza, si informerà e scoprirà che quell’offerta oltreoceano non è mai esistita. Jacobo avrà inventato tutto per giustificare il mancato trasferimento e restare accanto a Martina, temendo di perderla.

Leocadia affronta Jacobo e lo accusa di aver mentito

Quando Leocadia lo affronterà, lo farà con fermezza, accusandolo apertamente di aver mentito e di aver manipolato i sentimenti di Martina. La rivelazione rischierà di incrinare il rapporto tra i due giovani, soprattutto perché Martina si era detta pronta a mettere da parte i propri sentimenti per Adriano proprio per riconoscenza verso Jacobo.

La scoperta non resterà confinata a un semplice confronto privato: Leocadia potrebbe usare la scoperta come strumento per rafforzare la propria posizione e destabilizzare ulteriormente gli equilibri già fragili della tenuta. Alla Promessa, ogni segreto ha conseguenze e ogni menzogna viene a galla.