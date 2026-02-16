Lo straziante addio di Catalina ai suoi figli sarà al centro delle prossime trame de La Promessa: la donna non potrà neanche salutare Adriano ma partirà in lacrime a causa del Barone de Valladares.

Le anticipazioni tv rivelano che Catalina pagherà a caro prezzo i suoi ideali: dovrà rinunciare alla sua famiglia e lasciare Lujan per salvare la vita dei suoi bambini.

Catalina sarà felice per poco a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un destino crudele per Catalina che dovrà privarsi di tutto ciò che ha di più caro. Nelle puntate in onda in questi giorni su Rete 4, la donna ha trovato finalmente il suo equilibrio con Adriano.

Le incertezze hanno lasciato spazio all'amore e la nascita dei due gemelli ha reso Catalina la donna più felice del mondo. La serenità, tuttavia, durerà davvero troppo poco per questa coppia e la fine arriverà con la gestione della tenuta. Catalina prenderà le redini de La Promessa, ma questo non la renderà insensibile ai problemi dei più sfortunati. Al contrario, Catalina sfrutterà la sua posizione per difendere i diritti dei lavoratori, inimicandosi la nobiltà e in particolare il Barone de Valladares. Quest'ultimo intimerà più volte a Catalina di andare via, ma il peggio arriverà con una minaccia che la farà tremare di paura. Quando il Barone passerà ai fatti, Catalina troverà due armi nelle culle dei suoi bambini e capirà che non può più tirare la corda.

"Devi andare via da Lujan, da sola", le dirà il Barone. La donna, terrorizzata, prenderà i gemelli e lascerà la tenuta in macchina, ma la sua corsa terminerà nel giro di pochi chilometri. Il Barone e i suoi uomini taglieranno la strada a Catalina che sarà costretta a scendere dall'auto.

La terribile richiesta del Barone de Valladares

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina dirà al Barone di lasciarla andare promettendogli che non si intrometterà più nei suoi affari. Lui però, non si accontenterà delle parole e intimerà a Catalina di lasciare i gemelli e partire da sola. La scena sarà straziante, ma le preghiere della contessina non serviranno a nulla. Valladares sarà chiaro: "Lascerai i tuoi figli per assicurarmi che non tornerai mai più", le dirà, "Se dovessi rimettere piede a Lujan dirò alla mia persona di fiducia di ucciderli".

A Catalina sembrerà di vivere un incubo ma non potrà fare altro che seguire alla lettera le richieste del Barone. L'uomo le farà scrivere una lettera di addio e la manderà via per sempre dalla tenuta. L'addio ai suoi figli strapperà il cuore a Catalina che vedrà tutta la sua vita andare in fumo.