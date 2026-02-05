Nelle prossime puntate di La Promessa, in onda nell’access prime time di Rete 4, Lorenzo sarà protagonista di una decisione destinata ad avere ripercussioni sul suo futuro sentimentale. Messo sotto pressione da Margarita, il capitano sceglierà un contesto pubblico per chiarire la propria posizione durante una cena inizialmente prevista come un momento di normale convivenza. In quell’occasione, prenderà la parola per comunicare una scelta che inciderà sul rapporto con Ángela. Alla base di questa decisione sembrano esserci questioni irrisolte legate al suo passato e all’esistenza di un figlio mai legittimato.
Secondo quanto emergerà, Lorenzo avrebbe pagato la madre per mantenere il silenzio.
Lorenzo e il figlio illegittimo: emergono nuovi elementi
Lorenzo si troverà ad affrontare una fase complessa dopo il confronto con Margarita, decisa a impedire il matrimonio con Ángela. Convinta che il capitano nasconda una verità legata al suo passato, la donna lo metterà sotto pressione, sostenendo di conoscere dettagli precisi sul presunto figlio illegittimo e lasciando intendere di essere pronta a renderli pubblici.
Nel corso del colloquio, Margarita ribadirà di sapere come si chiama il ragazzo, dove vive e di essere in possesso di elementi utili a dimostrare quanto afferma. Il suo obiettivo sarà chiaro: spingere Lorenzo a non sposare Ángela.
Di fronte a questa pressione, il capitano continuerà a negare ogni accusa, senza però riuscire a chiudere definitivamente la questione.
Lorenzo annulla il matrimonio: la decisione davanti alla famiglia
Il confronto si concluderà senza una soluzione, ma con una tensione destinata a influenzare sulle scelte di Lorenzo. Dopo questo faccia a faccia, il capitano porterà il peso della situazione fino alla cena in famiglia, un momento che diventerà centrale per il futuro del suo fidanzamento.
Proprio durante la cena, davanti a tutta la famiglia, Lorenzo deciderà di prendere la parola e formalizzare la sua decisione: “Voglio comunicare ufficialmente che ho intenzione di rompere il mio fidanzamento con Ángela”.
La dichiarazione non chiarirà la vicenda del presunto figlio illegittimo, ma segnerà un passaggio significativo nei rapporti familiari.