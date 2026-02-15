Manuel tornerà a volare dopo l'addio a Jana nelle prossime puntate de La Promessa e lo farà con Enora, la sua nuova collaboratrice.

Le anticipazioni rivelano che Manuel porterà avanti il suo progetto per la costruzione dei motori con Tono. Presto a loro si unirà Enora che convincerà il marchesino a riprendere la sua passione.

Un nuovo inizio per Manuel a La Promessa: ripartirà dall'aviazione

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel continuerà a convivere a lungo con il dolore per la perdita di Jana. Il marchesino non potrà fare a meno di rivivere i bei momenti trascorsi con sua moglie e soffrirà quando vedrà Catalina sposare Adriano.

La nascita dei due gemelli risveglierà in Manuel il pensiero di suo figlio mai nato e la nostalgia sarà inevitabile. Nelle prossime puntate, il marchesino si immergerà totalmente nel lavoro, sia per non pensare e sia per salvare la sua famiglia dalla bancarotta. Manuel riuscirà a restare alla tenuta portando avanti il suo progetto a distanza e inizierà a costruire aerei. Le cose andranno molto bene e ad affiancare il marchesino nel lavoro ci sarà Tono, il figlio di Simona. Alla squadra dei due ragazzi, più tardi, si aggiungerà anche Enora, una ragazza in gamba con una grande passione per l'aviazione. Il lavoro procederà spedito e i tre riusciranno ad ultimare la costruzione del prototipo del motore: non resterà che installarlo e farlo volare.

Un pizzico di nostalgia per Manuel che ricorderà Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, una volta ottenuto il prototipo del motore, Manuel e la sua squadra dovranno testarlo. Il marchesino, però, si rifiuterà di provare il volo, perché non vorrà infrangere la promessa fatta ai suoi genitori in cambio dell'accettazione di Jana. Enora, a quel punto, farà notare a Manuel che i suoi non hanno rispettato affatto la parola data e quindi la promessa non vale più. La ragazza riuscirà a convincere Manuel che si sentirà pronto a testare il motore e tornare tra le nuvole. L'entusiasmo di Enora, però, lo spingerà a chiederle di accompagnarlo. Saranno momenti indimenticabili per Manuel che dopo molto tempo tornerà a fare quello che più ama. La felicità per i due giovani sarà indescrivibile, anche se Manuel non potrà nascondere un pizzico di nostalgia per Jana.