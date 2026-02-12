Martina ferirà Catalina in una dura discussione nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei una cattiva madre", le dirà, "I tuoi figli meritano di più".

Le anticipazioni rivelano che il legame tra cugine sarà messo in discussione a causa della gestione della tenuta. Martina accuserà Catalina di mettere in pericolo la famiglia per rincorrere i suoi ideali.

Martina contro Catalina per la gestione de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto uno dei rapporti più solidi della famiglia De Lujan si incrinerà. Martina e Catalina, due cugine molto legate, arriveranno ai ferri corti a causa della gestione della tenuta e voleranno parole pesanti.

Tutto avrà inizio quando Adriano diventerà conte e Alonso deciderà di dare fiducia a sua figlia e al marito. Il marchese affiderà a Catalina la gestione della tenuta e la cosa non piacerà molto a Martina che sarà tenuta all'oscuro di tutto pur essendo proprietaria di parte dell'azienda di famiglia. I primi screzi tra le due cugine nasceranno da alcune decisioni che Catalina prenderà senza consultare sua cugina. Lo scopo della contessa e di Adriano sarà quello di concedere più diritti ai braccianti e questo farà storcere il naso alla nobiltà. In particolare, il barone di Valladares, si opporrà alle iniziative di Catalina e andrà più volte a La Promessa a minacciare la donna. Lei non si lascerà intimidire, ma capirà che l'uomo fa sul serio quando Rafaela si ammalerà e nessun medico vorrà curarla.

Valladares farà terra bruciata attorno a Catalina che però proseguirà dritta per la sua strada e riprenderà il lavoro appena la bambina si riprenderà.

La grave accusa per Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Valladares si recherà al palazzo con una lista di nomi di nobili che hanno firmato contro Catalina. Martina chiederà a sua cugina di fare un passo indietro, ma lei sarà irremovibile. Nascerà tra le due giovani donne una discussione senza precedenti e Martina dirà a Catalina li suo pensiero senza filtri. "Sei una cattiva madre", dirà, "I tuoi figli meritano di più". Le parole di sua cugina faranno molto male a Catalina che per mettere al mondo i suoi figli ha rischiato la sua vita. Martina resterà sulla sua posizione, spiegando che il comportamento di sua cugina sta mettendo in pericolo tutta la famiglia.