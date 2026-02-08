Petra stupirà e umilierà Leocadia rinunciando al posto da governante nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia offrirà a Petra il posto da governante al posto di Teresa, ma lei rifiuterà mandando all'aria i suoi piani.

Le nuove vite di Petra e Teresa a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra riuscirà ancora una volta a sorprendere tutti con il suo comportamento. Nella quinta stagione molte cose cambieranno al palazzo e anche Petra sarà una persona diversa. Dopo una brutta malattia che metterà a serio rischio la sua vita, la governante sarà molto più gentile con tutti.

La vita di Petra avrà un grande cambiamento anche perché Leocadia deciderà di licenziarla come governante e declassarla a semplice cameriera. Per Lei sarà un momento molto umiliante che non riuscirà a dimenticare nonostante riuscirà ad inserirsi bene tra il personale. La nuova governante sarà Teresa che, a differenza di Petra, sarà accolta con ostilità dai suoi ex colleghi perché la considereranno colpevole del licenziamento di Lope. Le cose andranno avanti in questo modo per diversi mesi e l'unico che offrirà a Teresa amicizia e conforto sarà Cristobal, il nuovo maggiordomo, nonché amante segreto di Leocadia. Tra Cristobal e Teresa nascerà più di una simpatia, tanto che tra loro ci sarà anche un bacio e Leocadia non starà certo a guardare.

Petra manderà in fumo i progetti di Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia scoprirà la tresca di Cristobal e Teresa e prenderà subito provvedimenti. La nuova signora del palazzo deciderà di restituire a Petra il suo amato lavoro da governante e la convocherà per questo. "Ti piacerebbe tornare a guidare la servitù e ottenere la mia piena fiducia?" chiederà Leocadia, certa di ricevere una risposta entusiasmante e grata da Petra. Quest'ultima, però, si prenderà qualche giorno per riflettere. Alla fine, la decisione di Petra spiazzerà tutti, a partire da Leocadia che si sentirà pesantemente umiliata. "Non accetto, perché Io ormai sono una merce avariata" dirà riprendendo esattamente le parole usate da Leocadia al momento del licenziamento. La scelta di Petra stupirà anche i suoi colleghi: Pia, Teresa e Candela resteranno senza parole quando vedranno che la donna è davvero cambiata anche nelle sue ambizioni.