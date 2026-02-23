Ricardo sarà disposto a mentire pur di ottenere l'annullamento delle nozze di Ana e sposare Pia nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che don Samuel dirà a Ricardo che non ci sono i presupposti per ottenere l'annullamento. Lui, quindi, penserà di mentire in tribunale e dire che lui e Ana si sono sposati per convenienza. "Negherai di essere padre di Santos?" chiederà Pia. Lui, però, non risponderà a questa domanda.

Santos di nuovo a La Promessa con la verità su Ana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos tornerà da Ricardo che lo abbraccerà.

L'uomo accoglierà suo figlio dopo diverse settimane di assenza, malgrado la sua scelta di seguire Ana. Il signor Pellicer avrà modo di parlare con il ragazzo solo dopo alcuni giorni, dandogli la possibilità di spiegargli cosa sia successo con sua madre. Santos rivelerà che Ana lo ha solo usato e che per lui sua madre è stata solo l'ennesima delusione. Il giovane sembrerà davvero dispiaciuto e affranto, perché avrebbe tanto voluto un po' di amore da parte di Ana. Ricardo consolerà suo figlio e gli darà tutto il suo appoggio. Per Pellicer resterà ancora un nodo da sciogliere per essere felice. Una volta recuperato suo figlio, Ricardo penserà a realizzare il suo sogno d'amore con Pia. Per sposare la donna, però, Ricardo dovrà annullare le nozze con Ana e la cosa si rivelerà molto più complicata del previsto.

Innanzi tutto, il signor Pellicer parlerà con don Samuel. A lui Ricardo racconterà come sono andati i fatti: "Il mio matrimonio è durato pochissimo", dirà, "Mia moglie mi ha abbandonato quando Santos era molto piccolo".

Don Samuel spegnerà le speranze di Ricardo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo riceverà una delusione da don Samuel che gli dirà subito che perderà solo tempo e soldi. Il parroco, infatti, spiegherà che non ci sono i presupposti per un annullamento, visto che le nozze sono state concrete e hanno dato vita a Santos. Ricardo ci rifletterà molto e poi ne parlerà con Pia dicendosi disposto a mentire in tribunale pur di raggiungere il suo obiettivo. Lui avrà intenzione di dire che si è trattato di un matrimonio di convenienza, ma Pia non sarà d'accordo: "Negherai di essere il padre di Santos?" dirà. Ricardo non avrà modo di rispondere perché lui e Pia sentiranno un rumore e temeranno di essere spiati da qualcuno.