Santos tornerà a La Promessa e Ricardo lo accoglierà con un commosso abbraccio nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano che dopo settimane di assenza, Santos chiederà di essere riassunto al palazzo. Ricardo, però, non potrà aiutarlo perché l'ultima decisione spetta a Cristòbal, il nuovo maggiordomo subentrato a Romulo.

L'addio di Romulo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos deciderà di seguire Ana e lasciare Lujan. Le accuse di Ricardo a sua moglie non saranno tollerate, anche se avranno un solido fondamento.

Dopo anni vissuti nella mancanza di sua madre, per Santos sarà impossibile schierarsi contro Ana. Il ragazzo andrà via da La Promessa senza dire nulla a nessuno e neanche a Ricardo che accuserà il colpo con grande dispiacere. Romulo convocherà la servitù per annunciare il licenziamento spontaneo di Santos e ognuno al palazzo tornerà alla vita di prima. Trascorreranno diverse settimane senza avere nessuna notizia di Santos, tanto che Ricardo si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre suo figlio. Nel frattempo, Romulo ed Emilia diventeranno marito e moglie con una cerimonia molto emozionante che segnerà anche l'addio del maggiordomo ai De Lujan. Tutti penseranno che Ricardo sarà il naturale successore di Romulo, ma non sarà così.

Ricardo non sarà il nuovo maggiordomo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia proporrà ad Alonso un candidato maggiordomo a cui non potrà dire di no: Cristòbal Ballesteros. Il marchese accetterà il consiglio della sua amica, anche perché si parla del maggiordomo che ha servito uno dei più fedeli amici del re. Ricardo non affronterà un periodo facile perché si renderà conto che non sarà lui il nuovo maggiordomo. Cristòbal prenderà servizio nel giro di pochi giorni, ma questa non sarà l'unica novità. Un giorno, infatti, Santos ricomparirà all'improvviso a La Promessa sorprendendo tutti. Appena rivedrà suo figlio, Ricardo lo accoglierà con un abbraccio commosso senza dirgli neanche una parola. Santos chiederà di essere assunto al palazzo, ma suo padre gli dirà che ormai non ha più alcun potere decisionale sulla servitù.