Vera dirà addio per sempre a Lope con una lettera nelle prossime puntate de La Promessa: "Non ti perdonerò mai", scriverà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Vera non accetterà che Lope abbia lasciato il palazzo per fare carriera senza dirle niente. Per mesi il cuoco mentirà dicendo a Vera di essere stato cacciato.

Teresa e Vera: la verità sul licenziamento di Lope

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope non ci sarà più nella quinta stagione. Il pubblico ritroverà, dopo un salto temporale, la servitù guidata da Teresa, diventata la nuova governante.

Il clima in cucina sarà tutt'altro che amichevole, perché a differenza del passato, nessuno nutrirà simpatia per Teresa. Vera, in particolare, odierà la sua amica perché la riterrà colpevole del licenziamento del suo amato Lope, costretto a lasciare La Promessa e ad allontanarsi da lei. Dopo mesi di tensioni, Teresa deciderà di dire a Vera tutta la verità sull'addio di Lope. Emergerà che il ragazzo ha chiesto alla governante di mentire sul suo licenziamento e che in realtà è andato via di sua volontà. Teresa spiegherà a Vera che Lope ha accettato un'offerta di lavoro prestigiosa e non aveva il coraggio di parlarle. La delusione spezzerà il cuore di Vera che fino a quel momento aveva tenuto viva la sua storia d'amore con una corrispondenza, sperando in un ricongiungimento con Lope.

Dopo aver saputo la verità, Vera prenderà carta e penna, decisa a dire per sempre addio a Lope.

L'ultima lettera di Vera a Lope: un amore finito a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera in lacrime ripercorrerà tutta la sua storia d'amore con Lope. La ragazza metterà nero su bianco il primo incontro con il suo amato, le loro piccole incomprensioni ed il ritorno del loro amore. Assalita dalla rabbia e dalla nostalgia, Vera scriverà al suo fidanzato per l'ultima volta, rimproverandolo per tutte le bugie che le ha detto sul suo addio. "Come potevo immaginare che mi stavi mentendo?", dirà a Lope, "Come potevo pensare che avessi deciso di andare via?". Vera ripenserà a tutte le promesse fatte insieme e alla sua convinzione che avrebbe vissuto tutta la vita con Lope. "Non ti perdonerò mai", scriverà Vera, "Non scrivermi mai più".