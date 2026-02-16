Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro annuncerà che presto diventerà il marito di Angela nel corso di una cena in famiglia. Ma questa non sarà l'unica novità poiché Tono dirà a Simona, Candela e Padre Samuel, che presto si unirà in matrimonio con Enora.

Curro annuncia l'intenzione di sposare Ana durante una cena in famiglia

La famiglia Lujan si riunirà nel salone per mangiare un pasto speciale. Angela deciderà di indossare l'anello di fidanzamento regalatole da Curro nonostante il disappunto di Leocadia.

Lorenzo si accorgerà che la giovane non indossa quello che le aveva lui regalato tanto tempo fa. Curro, a questo punto, si alzerà dalla sedia per annunciare qualcosa di importante a tutti: "Cara e stimata famiglia, volevo annunciarvi ufficialmente che io e Angela intendiamo sposarci al più presto." La notizia verrà accolta con gioia da parte della famiglia tranne Leocadia e Lorenzo.

Tono ed Enora rivelano a Padre Samuel che presto si sposeranno

Ma lo sposalizio di Angela e Curro non sarà l'unico a La Promessa. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Tono ed Enora diventeranno marito e moglie. Manuel non riuscirà a ottenere il benestare da parte dello zio della ragazza, che deciderà di ribellarsi.

Enora annuncerà: "In fin dei conti sono orfana. È vero che mi ha cresciuta come una figlia, ma sono maggiorenne e non permetterò a nessuno di dirmi cosa devo fare con la mia vita". Le parole faranno sorridere Manuel mentre Enora rivelerà di aver fatto delle cose di cui si pente per aiutare suo zio. Alla fine, Tono prenderà la parola annunciando che presto sposerà la donna. La coppia svelerà le sue intenzioni a Simona, Candela e Padre Samuel che sarà felice di unirli in matrimonio. Le due cuoche appariranno pronte a organizzare il rinfresco nuziale nei giardini della tenuta.

Adriano ha scoperto di essere il padre dei gemelli di Catalina

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda a metà febbraio su Rete 4, Catalina ha partorito nonostante qualche difficoltà.

I bambini e la loro madre si sono ripresi dal parto cesareo eseguito dal dottore. Manuel, invece, ha detto ad Adriano che è il padre dei gemellini appena nati. Il marchesino inoltre è apparso intenzionato ad aiutare Simona a fare pace con suo figlio ma lui si è rifiutato di ascoltarlo.

Catalina ha ammesso ad Alonso che Adriano è il padre dei bambini che ha appena partorito. Pedro Ferrè, invece, ha accettato di costruire i motori aerei negli hangar della tenuta. Infine Teresa ha detto a Maria che è stato Padre Samuel a salvarle il posto di lavoro mentre Vera ha sospettato che Ana abbia architettato la scomparsa e il ritrovamento di Diego per fare bella figura.