Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Jacobo cambierà atteggiamento con Martina in seguito al suo avvicinamento a Lisandro. Il nobile confiderà la compagna di non essere più sicuro di voler contrarre matrimonio con lei.

Jacobo diventa l'ombra di Lisandro

Martina e tutti i residenti della tenuta crederanno che Lisandro sia stato inviato dal Re di Spagna per vigilare sulla condotta della famiglia protagonista di alcuni scandali nell'ultimo periodo. Il duca risulterà essere un complice di Leocadia.

Il nuovo arrivato dimostrerà di essere molto arcigno, dicendo a Martina che suo figlio Antonio è scappato da una sciagura quando ha deciso di non sposarlo visto che lei non sarebbe stata alla sua altezza.

Nel frattempo, Jacobo diventerà una vera e propria ombra di Lisandro, arrivando ad avvallare alcune teorie basate sulla differenza di classi sociali tra la famiglia Lujan ed i domestici con chiaro riferimento al matrimonio tra Adriano e Catalina.

Jacobo dice a Martina di non volerla più sposare

Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo rivelano che Martina si dimostrerà perplessa di fronte al cambio di comportamento di Jacobo. La donna accuserà il compagno di essere in combutta con Lisandro, iniziando a pensare che si sia fatto corrompere da lui.

Lo scontro avrà delle drammatiche conseguenze a poche ore dal battesimo di Andres e Rafaela. Jacobo farà presente a Martina di non aver intenzione di partecipare al ricevimento poiché non è sicuro di volerla sposare e dunque non vuole comparire in una foto di famiglia inutilmente. L'uomo non apparirà più sicuro dei sentimenti che prova per la cugina di Manuel (Arturto Garcia Sancho).

Leocadia e Alonso hanno impedito a Lorenzo di organizzare la sua festa di compleanno

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda a fine febbraio sui teleschermi italiani, Tono ha cercato di evitare di avere rapporti con la madre Simona. Quest'ultima non si è arresa ad incontrare suo figlio. Curro, intanto, ha intercettato la lettera di Rufino, facendo in modo che non venisse recapitata nelle mani di Lorenzo.

L'ex baronetto ha rassicurato Pia che aveva paura che l'esperto di veleni potesse fare domande su di lei una volta arrivato a palazzo. Leocadia e Alonso, invece, hanno impedito a Lorenzo di fare una grande festa di compleanno per ragioni economiche. Il capitano de La Mata è apparso molto infastidito da tale decisione. Nonostante questo, i cuochi con a capo Candela hanno preparato un pranzo delizioso dove Catalina ha approfittato del clima di festa per svelare che Adriano è il padre dei gemelli che ha appena partorito.