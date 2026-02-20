Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La1 e tra qualche mese su Rete 4 annunciano l'uscita di scena di due coppie. Martina e Jacobo lasceranno la tenuta per raggiungere l'America. Tono ed Enora, invece, decideranno di iniziare la loro nuova vita lontano dal palazzo dopo le nozze.

Martina e Jacobo vanno in America

Martina deciderà di passare la sua ultima notte alla tenuta insieme ad Adriano. La ragazza e il padre di Andres e Rafaela condivideranno un momento molto sentito. Il giorno seguente, la donna e Jacobo partiranno l'America.

Nel frattempo, Manuel non rimarrà indifferente al fascino di Julieta.

Il marchesino dimostrerà di avere una connessione con la ragazza, che lo turberà profondamente sopratutto poiché sposata con Ciro. Manuel incapace di gestire ciò che sente deciderà di lasciare La Promessa per qualche giorno. L'uomo avrà bisogno di schiarirsi le idee e scappare da un amore impossibile. Allo stesso tempo, il matrimonio tra Ciro e Julieta non navigherà in ottime acque. L'uomo rimprovererà la moglie per la sua presenza alle nozze tra Enora e Tono.

Tono ed Enora lasciano la tenuta dopo le nozze

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Cristobal turberà Leocadia, confessandole di aver intenzione di approfondire la conoscenza di sua figlia Angela. La decisione del capo maggiordomo della tenuta non piacerà alla darklady, che proverà ad impedirglielo.

Curro, intanto, cercherà di scrivere una lettera al Re di Spagna per formalizzare la sua rivendicazione del titolo ma troverà alcune difficoltà. Angela suggerirà al suo amato di riflettere e raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di fare qualsiasi passo. La prudenza della ragazza si scontrerà con l'urgenza di Curro, il quale sentirà che il tempo gli sta giocando a suo sfavore.

Dopo aver trascorso la prima notte di nozze, Enora e Tono saluteranno i loro cari per iniziare la loro vita lontano dal palazzo in un addio gioioso ma non meno emozionante. Infine Maria e Carlo sentiranno il bambino muoversi per la prima volta nella pancia.

Alonso ha sostenuto Catalina e Adriano

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Alonso ha sostenuto Catalina e Adriano, approvando il loro matrimonio.

Il marchese ha riferito a sua figlia che le nozze dovranno essere celebrate in gran segreto per evitare scandali con il Re. Catalina ha rifiutato di accettare i suggerimenti del padre. Petra, invece, ha chiesto informazioni sul posto di lavoro in panetteria lasciato da Ana. La governante ha deciso di aiutare la sua nuova amica Alicia al rifugio di Padre Samuel.