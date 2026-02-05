Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa trasmessi prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel consegnerà un'ingente somma di denaro a Tono per acquistare i macchinari necessari per la realizzazione dei motori aerei. Il saldatore farà ritorno alla tenuta qualche ora dopo, rivelando di essere rimasto vittima di un'aggressione. Le parole non convinceranno Simona, che accuserà suo figlio di aver derubato Manuel.

Manuel dà ordine a Tono di acquistare i macchinari per la realizzazione dei motori aerei

Manuel trasformerà l'hangar in un'officina, rinunciando a trasferirsi a Milano alla merce di Pedro Farré.

Il vedovo di Jana sceglierà Tono come suo aiutante. Il figlio di Simona accetterà volentieri l'impiego dopo essere stato abbandonato dalla moglie e dai figli. I due dovranno affrontare alcuni problemi quando capiranno di non avere abbastanza denaro per acquistare gli strumenti necessari alla costruzione dei motori aerei. Il destino sembrerà sorridere quando il sergente Burdina restituirà i soldi a Manuel, che gli aveva prestato per far uscire Romulo di prigione per l'omicidio di Gregorio, il marito cattivo di Pia. Il marchesino darà ordine a Tono di recarsi in una cittadina lontana da La Promessa per acquistare tutti i macchinari.

Simona accusa il figlio di aver derubato il marchesino

Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Manuel e Simona si preoccuperanno quando non avranno più notizie di Tono, che sembrerà essere sparito coi soldi.

La cuoca temerà che suo figlio abbia usato il denaro per scappare e sia ricaduto nel tunnel dell'alcool.

Qualche ora dopo, Tono farà ritorno a La Promessa, rivelando a Manuel di essere stato derubato e picchiato da alcuni brutti ceffi. Il vedovo di Jana inviterà il giovane a recarsi alla guardia civile per sporgere denuncia anche se poi noterà che è ubriaco. Simona e Manuel noteranno che Tono porta ancora al collo una collana d'oro che sarebbe dovuta essere rubata dai ladri. La cuoca accuserà suo figlio di essere un ladro e lo inviterà a lasciare la tenuta per non creare altri problemi al marchesino. Tono negherà ogni coinvolgimento nel furto, anche se accetterà il consiglio di Simona, congedandosi da Manuel con un semplice bigliettino.

Pia ha parlato con Rufino

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Pia ha scoperto che nel marchesato sta soggiornando un grande esperto di veleni, un certo Rufino. La donna ha informato Curro per poi fare in modo di parlargli sotto falsa identità. Pia si è finta una segretaria spaventata per un terribile evento. La donna ha raccontato a Rufino che un suo defunto parente aveva delle strane macchie blue sul corpo. Lo specialista ha confermato che la vittima era stata avvelenata con delle cicuta.