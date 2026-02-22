Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel capirà che Tono non ha denunciato il furto dei suoi soldi alla guardia civile. L'operaio messo con le spalle al muro confesserà al marchesino di aver perso tutto il suo denaro in una bisca clandestina.

Tono fa perdere le proprie tracce

Manuel avrà poche disponibilità economiche per acquistare gli strumenti per costruire i motori aerei all'interno dell'hangar. Fortunatamente tutto il denaro necessario gli verrà restituito dal sergente Burdina. Il marchesino inviterà quindi Tono a recarsi in una località lontana dalla tenuta per acquistare i macchinari.

Manuel presterà al suo impiegato la macchina di Alonso per fare il prima possibile. Tono farà perdere le proprie tracce per alcuni giorni per poi tornare completamente ubriaco, ammettendo di aver subito un furto da alcuni ladri. Manuel scoprirà che il figlio di Simona non solo ha perso il denaro ma anche la macchina di Alonso e per questo lo inviterà a recarsi al comando della guardia civile per sporgere denuncia.

Tono confessa a Manuel di aver usato i soldi in una bisca clandestina

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Tono scomparirà nuovamente per poi ritornare ammettendo di aver denunciato il furto nella cittadina di Valverde. Il ragazzo consegnerà a Manuel il telefono del sergente Cabral, che gli confermerà la versione.

Ma il marchesino inizierà ad avere dei sospetti quando l'uomo di legge non si farà più vivo per dargli alcuni aggiornamenti sulle indagini.

Durante una telefonata, Manuel udirà risate e musica di sottofondo, non appartenenti ad una caserma della guardia civile. Manuel, a questo punto, chiederà aiuto a Burdina che scoprirà che Tono gli ha mentito visto che Cabral risulterà essere il proprietario di un lupanare. Manuel manterrà all'oscuro il figlio di Simona di quanto scoperto per poi metterlo di fronte alle sue responsabilità. L'operaio fuggirà inizialmente davanti alle domande ma poi sarà completamente sincero con Manuel. Il giovane ammetterà di essere pronto a costituirsi alla guardia civile.

Tono rivelerà di aver usato i soldi in una bisca clandestina dove sperare che con la vittoria ad una partita avrebbe sanato i debiti contratti. Il gesto non aveva avuto l'esito sperato poiché l'operaio era stato costretto a vendere l'auto di Alonso per restituire i soldi avuti in prestito.

Curro ha detto ad Angela di amarla

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine febbraio, Curro ha detto ad Angela di amarla anche se non possono stare insieme a causa della loro differenza di classe sociale. Infine Alonso ha sorpreso Adriano nella camera di Catalina.