Pia sarà terrorizzata quando vedrà la lettera di Rufino a Lorenzo nella puntata de La Promessa di sabato 14 febbraio: "Sono perduta", dirà in lacrime a Curro.

Le anticipazioni rivelano che Pia temerà una visita di Rufino al palazzo che possa confermare a Lorenzo il loro incontro per indagare sul veleno che ha ucciso Jana.

L'incontro di Pia e Rufino fuori da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia sarà molto preoccupata per il suo futuro al palazzo. La donna e Curro si daranno da fare per indagare sulla morte di Jana e arriveranno a contattare un esperto di veleni.

Lo scopo dei due sarà chiedere allo specialista quale sostanza abbia potuto ingerire Jana per diventare blu. A questo proposito, Pia si fingerà la segretaria di un notaio e incontrerà Rufino, uno dei più noti tossicologi della Spagna. L'uomo sarà molto diffidente, ma alla fine darà a Pia una preziosa informazione: i segni da lei descritti corrispondono agli effetti del cianuro. L'incontro terminerà con un imprevisto che getterà Pia nel panico: la donna perderà un fazzoletto con lo stemma de La Promessa. Rufino lo raccoglierà e capirà subito che Pia non è una segretaria come aveva fatto credere. Curro proverà a consolare la sua amica, ma presto si renderà conto che Rufino potrebbe essere più vicino di quanto pensi.

La paura di Pia e le rassicurazioni di Curro

Nella puntata de La Promessa di sabato 14 febbraio, Curro consegnerà a Lorenzo la corrispondenza e si accorgerà che tra le lettere c'è anche il nome di Rufino. Il valletto, senza farsi vedere, prenderà la missiva prima che arrivi al suo destinatario e la leggerà di nascosto con Pia. Quest'ultima sarà terrorizzata quando vedrà il grado di confidenza che c'è tra Lorenzo e Rufino. Il dottore, nella lettera, avvertirà il Capitano dell'incontro con una donna che probabilmente lavora a La Promessa e che ha chiesto informazioni su un veleno. Pia temerà che Rufino si presenti al palazzo, ma Curro la rassicurerà sul fatto che quella lettera non è mai arrivata a Lorenzo.

"Sono perduta", dirà Pia in lacrime a Curro che continuerà a guardare il lato positivo della vicenda. Il ragazzo, infatti, sarà sempre più certo che Lorenzo abbia a che fare con l'avvelenamento di Jana vista la sua vicinanza a Rufino.