Il sergente Burdina consegnerà a Manuel una borsa di soldi per finanziare il suo nuovo progetto nella puntata de La Promessa di lunedì 23 febbraio: l'uomo renderà al marchesino i soldi che gli aveva dato per liberare Romulo.

Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà sconvolto dal gesto di Burdina, soprattutto per il tempismo visto che poco prima la banca gli aveva rifiutato un prestito.

La visita del sergente Burdina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel sarà deciso a portare avanti la sua nuova impresa di costruzione di motori.

Il marchesino crederà fermamente che con il suo duro lavoro potrà risollevare l'economia della tenuta e a questo proposito chiederà l'aiuto di Tono. Quest'ultimo sarà felice di lavorare per Manuel, ma il primo passo per avviare il nuovo affare dipenderà dal prestito della banca. Quando il figlio di Simona comunicherà a Manuel che non potranno ricevere quel credito, il marchesino sarà in seria difficoltà. Leocadia ascolterà la loro conversazione e si farà avanti, pronta a sostenere economicamente la nuova azienda di Manuel. Il marchesino, tuttavia, rifiuterà di accettare altro denaro da Leocadia e Alonso lo capirà: "Hai già fatto troppo per noi", dirà l'uomo. Qualche giorno dopo, a La Promessa arriverà il sergente Burdina e chiederà di parlare con Manuel.

Il giovane marchesino rifiuterà di ricevere notizie di Cruz, ma Burdina lo rassicurerà dicendogli che è lì per un altro motivo.

Manuel si chiederà come abbia fatto Burdina a recuperare il denaro

Nella puntata de La Promessa di lunedì 23 febbraio, Burdina sorprenderà Manuel con una borsa piena di di denaro. "Ho accettato questi soldi da te tempo fa per liberare Romulo", dirà, "Ma adesso non è il caso di tenerli". Il sergente spiegherà di non aver restituito prima quel denaro perché ci è voluto diverso tempo per recuperarlo. Manuel sarà perplesso: "Non è una strana coincidenza che questo denaro arrivi quando ssto per avviare un progetto?": Burdina gli dirà che le voci corrono e non è stato difficile sapere che si era recato in banca per un prestito. Manuel accetterà i soldi, ma chiederà più volte a Burdina come lo abbia recuperato. Il sergente ha qualcosa da nascondere? Non si esclude che Leocadia abbia le mani in pasta anche in questa vicenda.