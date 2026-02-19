Catalina stupirà Simona con una richiesta importante nella puntata de La Promessa di venerdì 27 febbraio: "Vuoi accompagnarmi all'altare?".

Le anticipazioni rivelano che Catalina e Adriano organizzeranno le nozze segrete e Alonso non potrà accompagnare sua figlia all'altare. Per questo, la ragazza chiederà a Simona di sostituirlo.

Il no di Leocadia e il piano di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina e Adriano avranno intenzione di sposarsi, ma non sarà così semplice. Alonso approverà l'unione riconoscendo gli errori commessi in passato con Jana e Manuel, ma Leocadia non sarà affatto d'accordo.

La signora De Figueroa ricorderà ad Alonso che il re tiene sotto stretta osservazione la famiglia e le nozze di Catalina sarebbero l'ennesimo scandalo. Leocadia spiegherà che il matrimonio sarebbe il colpo finale visto che Catalina è rimasta incinta quando non era sposata e in più vuole unirsi ad un semplice mezzadro. Alonso rifletterà sulle parole dell'amica e non potrà fare altro che darle ragione: chiederà a Catalina e Adriano di sposarsi in gran segreto, senza che Leocadia lo venga a sapere. In un primo momento la marchesina si opporrà con forza a questa eventualità, perché dovrebbe rinunciare alla cerimonia con tutta la famiglia. Adriano, però, la convincerà che la cosa più importante è diventare marito e moglie, anche se avverrà di nascosto da tutti.

Alonso sarà molto dispiaciuto ma dovrà negare a sua figlia di accompagnarla all'altare.

Fiori d'arancio a La Promessa, ma di nascosto

Nella puntata de La Promessa di lunedì 23 febbraio, Catalina accetterà di sposare Adriano in segreto. Tutti i preparativi della piccola cerimonia dovranno farsi all'insaputa di Leocadia e per prima cosa i due futuri sposi parleranno con Don Samuel. Il secondo passo per Catalina sarà andare a parlare con Simona per annunciare le nozze, ma soprattutto per chiederle qualcosa di molto importante e inaspettato. La cuoca sarà felicissima nel sapere che Adriano e Catalina si sposano, anche se se sarà chiesto di non parlarne con nessuno perché tutti si svolgerà in segreto.

La figlia di Alonso avrà una richiesta emozionante da fare a Simona: "Vuoi accompagnarmi all'altare?". La cuoca non avrà parole e sarà onorata di essere la scelta per un passo così importante per Catalina che per lei è come una figlia.