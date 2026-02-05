Petra aprirà il suo cuore a don Samuel nella puntata de La Promessa in onda domenica 8 febbraio: "Sono rancorosa per le ferite che ho subito", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Petra racconterà tutta la sua storia al parroco, dalla protezione di Cruz all'amore per Ayala e al dolore per Feliciano.

La storia di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra aprirà il suo cuore a don Samuel e gli spiegherà i reali motivi del suo atteggiamento ostile verso tutti. La governante si avvicinerà sempre di più al parroco e dopo averlo ascoltato sulla riassunzione di Maria sembrerà essere cambiata in meglio.

Petra, tuttavia, continuerà a covare rancore e sarà sempre pronta ad esplodere alla prima occasione. Una di queste sarà il parto cesareo di Catalina che terrà tutti con il fiato sospeso. Vedere la famiglia De Lujan così attenta alla salute della ragazza durante l'operazione farà infuriare Petra che confesserà a don Samuel una cosa terribile: "Vorrei eliminarli tutti", gli dirà con odio. Qualche giorno dopo, quando le acque si saranno calmate, Petra riterrà giusto parlare con don Samuel della sua vita e con lui non avrà alcun filtro. "Io non agisco per la tensione del momento, ma per la frustrazione di tutta una vita", dirà la donna. Petra inizierà col dire che ha avuto un'infanzia fortunata in quanto ha iniziato a lavorare sin da subito al servizio.

"Ho avuto la fortuna di servire Cruz che mi ha protetta e mi ha salvato la vita", dirà Petra, dicendosi grata alla marchesa per tutto quello che ha imparato.

Lo sfogo di Petra e la comprensione di don Samuel

Nella puntata de La Promessa di domenica 8 febbraio, Petra continuerà il suo racconto spiegando a don Samuel che la sua vita è stata segnata da un amore. "Mi sono innamorata di chi non dovevo", dirà, "E ho avuto un figlio da lui". Petra racconterà di aver fatto crescere suo figlio Feliciano nella menzogna perché nessuno poteva sapere chi fosse in realtà: "Per gli altri era mio fratello", dirà Petra. "Lui è morto quando doveva sposarsi ed era pieno di speranze", ricorderà in lacrime, "Niente mi ha dato così tanto dolore". La governante aggiungerà anche che quando si è fidata di qualcuno è stata sempre delusa. "Sono rancorosa per le ferite che ho subito", dirà Petra spiegando che non riesce a cambiare.