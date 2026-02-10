Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa, il rapporto tra Adriano e Martina attraverserà una fase decisiva. Dopo un riavvicinamento carico di aspettative, tra i due emergerà un confronto sincero e doloroso, segnato dal senso di colpa e dalle responsabilità che Adriano non riesce a mettere da parte. Il pensiero del figlio e il legame ancora irrisolto con Catalina peseranno sulle sue parole, portandolo a riconoscere i limiti di un sentimento che, pur intenso, non può essere vissuto senza conseguenze.

Adriano confessa la verità a Martina, Catalina resta tra loro

Il rapporto tra Adriano e Martina si troverà davanti a un bivio difficile. In questa nuova fase, i due dovranno fare i conti con il peso delle responsabilità e con le conseguenze delle loro scelte. Adriano parlerà con sincerità, senza nascondere il conflitto che lo attraversa: “Mi sento anche colpevole. Anche se mi piacerebbe vedere dove potrebbe finire tutto questo”.

Poi aggiungerà ciò che più lo frena, ciò che ogni volta lo riporta alla realtà: “Vedere mio figlio è come un colpo improvviso. Mi riporta con i piedi per terra”. Il pensiero andrà inevitabilmente a Catalina, una presenza ancora ingombrante nella sua vita: “E mi fa pensare a Catalina.

Anche se quello che mi ha fatto non ha nome, resta comunque mia moglie”.

Adriano e Martina, un amore senza futuro

Adriano ammetterà che, nonostante la distanza e le scelte di lei, quel legame non è stato spezzato del tutto: “E anche se ora vive con un gruppo di sindacalisti e fa finta che noi non esistiamo, resta parte della mia vita”. Il confronto con Martina renderà ancora più evidente la sua confusione: “E anche se Jacobo non riesce a toccarmi come fai tu…”.

La frase resterà sospesa, carica di ciò che non può essere detto fino in fondo. Adriano tirerà infine le somme, con lucidità e amarezza. “Se andiamo avanti così, faremo soffrire molte persone”. Martina ascolterà senza interromperlo, consapevole che quelle parole non sono un rifiuto, ma una resa alla realtà.

Quel dialogo non porterà a una decisione immediata, ma segnerà un punto fermo: l’amore tra loro esiste, ma non può essere vissuto senza conseguenze.

Perché Catalina ha lasciato Adriano: la verità sull’addio a La Promessa

Catalina ha sempre lottato per difendere La Promessa, ma le sue recenti scelte hanno messo il palazzo in cattiva luce davanti alla Casa Reale. A sfruttare la situazione è stato il barone di Valladares, che le ha imposto una condizione: andarsene per sempre, da sola, senza Adriano e senza i figli.

Inizialmente Catalina era pronta a fuggire con la sua famiglia, ma di fronte alle minacce rivolte ai bambini ha capito di non avere alternative. Per proteggerli, ha accettato di separarsi da loro e da Adriano, scrivendo una lettera d’addio e salutando i piccoli Andrés e Rafaela in un momento straziante.

Condotta lontano da La Promessa verso una destinazione sconosciuta, Catalina ha lasciato tutto ciò che amava. Solo dopo è emersa la verità: dietro la sua partenza c’era Leocadia, che ha usato il barone per eliminarla dal palazzo e portare avanti il proprio piano. Catalina, dunque, non ha lasciato Adriano per mancanza d’amore, ma per salvare i figli da una minaccia concreta, sacrificando la propria felicità.