Le trame delle puntate de La Promessa in programma da lunedì 9 a sabato 14 febbraio in prima visione su Rete 4 rivelano che Emilia verrà chiamata alla tenuta per aiutare Catalina, appena diventata madre i due bambini. Ricardo, invece, avrà una reazione forte in seguito alla partenza di Santos.

Emilia fa il suo arrivo alla tenuta per aiutare Catalina

Emilia farà il suo arrivo alla tenuta come infermiera di Catalina, che intanto confiderà ad Alonso che Adriano è il papà dei gemelli che ha appena messo al mondo. Il marchese avrà una reazione tiepida alla notizia.

Allo stesso tempo, Emilia verrà accolta nei migliori dei modi dallo staff e dai nobili.

Lorenzo, invece, vorrà celebrare il suo compleanno alla tenuta con una festa. Curro proverà ad impedire l'evento per poi mettere le mani su una lettera inviata da Rufino al capitano de La Mata. L'ex baronetto informerà Pia, la quale inizierà a temere l'arrivo dell'esperto di veleni a palazzo a causa del fazzoletto con lo stemma della tenuta. Allo stesso tempo, Lorenzo festeggerà il suo compleanno in famiglia. Catalina approfitterà di tale evento per presentare Adriano come padre dei suoi due bambini.

Ricardo se la prende con Pia e Romulo per la partenza di Santos

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Martina deciderà di fare un viaggio misterioso nonostante il disappunto di Jacobo.

Petra, nel frattempo, aiuterà Samuel al rifugio dei bisognosi. In questa circostanza, la governante mostrerà un'insolita empatia nei confronti di una ragazza muta di nome Alicia.

Ricardo, invece, apparirà scosso dopo aver scoperto che Santos ha lasciato la tenuta. Il maggiordomo se la prenderà con Romulo e Pia.

Infine Tono continuerà ad evitare la madre Simona, che invece non si arrenderà a volerlo incontrare.

Ricardo ha accusato Ana di aver inscenato la scomparsa di Diego

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Ricardo ha perso totalmente la pazienza con Ana e per questo ha messo le cose in chiaro una volta per tutte. Il maggiordomo ha accusato la donna di aver inscenato la scomparsa di Diego per fare bella figura con tutti.

Le parole hanno sconvolto Santos.

Intanto Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha mantenuto la sua promessa a Simona, offrendo un lavoro a Tono (Alvaro Quintana). Maria, invece, ha ringraziato Padre Samuel per averla aiutata a non perdere il posto di lavoro. Catalina e Adriano hanno raggiunto un po' di felicità. La marchesina ha trovato il coraggio di rivelare al contadino la verità sulla paternità dei bambini appena partoriti. Una parentesi tranquilla che è durata pochissimo per colpa di alcuni parenti.