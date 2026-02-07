Negli episodi de La Promessa in onda dall'8 al 14 febbraio, Catalina confesserà ad Alonso che Adriano è il padre dei suoi bambini. I due, in occasione della festa di Lorenzo, si presenteranno come una coppia.

Inoltre Martina rimanderà le proprie nozze con Jacobo, mentre Ana e Santos lasceranno la tenuta.

Alonso grato ad Adriano per avere salvato Catalina

Adriano e Catalina si vedranno ancora di nascosto in quanto Alonso non è ancora a conoscenza che il contadino è il padre dei bambini. In seguito il marchese scoprirà il ragazzo nella stanza della figlia, la quale risponderà al padre che è stato il mezzadro a salvarla per poi portarla nella tenuta.

Alonso sarà grato al giovane per il gesto compiuto. Leocadia, invece, assumerà una infermiera per occuparsi della gestione dei piccoli.

Nel frattempo Angela e Curro confesseranno i reciproci sentimenti, ma il ragazzo le farà presente che è un semplice valletto e quindi non potranno mai stare insieme. In tutto questo, Martina rimanderà le nozze con Jacobo, mentre Antonio e Manuel saranno impegnati nel trasformare l'hangar come previsto dal progetto del marchesino. Ana e Santos, invece, andranno via dalla tenuta e nessuno saprà dove siano.

Petra conosce Alicia

Lorenzo vorrà essere ben accolto in società e penserà ad una grande festa in occasione del suo compleanno. Curro si occuperà di inviare gli inviti, ma, mentre starà leggendo la sua corrispondenza, noterà una lettera inviata dal dottor Rufino al capitano.

Il valletto informerà subito Pia dell'accaduto e strapperà via la missiva, per evitare che il patrigno possa leggerla. Alla fine Alonso e Leocadia, per motivi economici, daranno il via libera solo a festeggiamenti in famiglia.

Nel frattempo Petra aiuterà Samuel nel rifugio e farà la conoscenza di Alicia. In tutto questo, Antonio continuerà ad evitare Simona, mentre Catalina confesserà al padre che Adriano è il padre dei suoi bambini. Alonso però non reagirà male alla notizia. La marchesina ed il contadino si presenteranno ufficialmente alla famiglia come coppia in occasione della festa del capitano.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ricardo ha accusato Ana di avere inscenato la scomparsa di Diego.

Inoltre Angela non ha compreso il comportamento di Leocadia, ma si è mostrata contenta del fatto che lei e Curro hanno capito di amarsi.

Catalina, invece, ha confessato ad Adriano che i bambini che ha dato alla luce sono i suoi, mentre Pia e Curro hanno condotto le indagini per scoprire chi ha ucciso Jana.