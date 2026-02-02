Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dal 9 al 15 febbraio 2026 rivelano che il piano di Pia di scoprire chi sia stato a causare l'avvelenamento di Jana rischierà di fallire a causa di un dettaglio. A palazzo, intanto, si consumerà un mistero, in quanto Santos farà perdere le tracce di sé, ma questa non sarà l'unica novità. Arriverà anche una nuova protagonista, ovvero, Emilia, infermiera assunta da Leocadia per assistere Catalina dopo il difficile parto gemellare subito.

Anticipazioni La Promessa al 15 febbraio: il piano di Pia a rischio, Santos sparisce

Nelle prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda fino al 15 febbraio, Curro troverà tra la corrispondenza del palazzo il nome di Rufino de la Merced, l'uomo esperto di veleni che ha contattato Pia per scoprire la verità sulla morte di Jana. Il piano della donna di portare alla luce la verità rischierà di fallire miseramente. Nel frattempo, Lorenzo sognerà di riacquistare prestigio organizzando una grande festa di compleanno. Manuel e Tono si danno da fare per trasformare l'hanger nel nuovo progetto di Manuel, ma a palazzo si consumerà un mistero. Santos farà perdere le tracce di sé, generando molto sgomento tra i protagonisti de La Promessa.

Vera apprenderà che Ana ha lasciato Lujan.

Arriva Emilia, Alonso scopre la verità sul vero padre dei gemelli partoriti da Catalina

Curro dichiarerà il suo amore per Angela, ma poi farà un passo indietro ribadendo alla donna le loro eccessive differenze sociali. Catalina, invece, rassicurerà Alonso, il quale ha trovato in camera sua Adriano, dicendogli che è semplicemente l'uomo che l'ha aiutata. Il marchese coglierà l'occasione per ringraziarlo, ignaro di quale sia la verità. Successivamente, la donna confesserà ad Alonso che Adriano sia il vero padre dei gemelli, e si troverà dinanzi una reazione del tutto inaspettata. Nel frattempo, Leocadia assumerà a palazzo Emilia, un'infermiera che avrà il compito di prendersi cura di Catalina e dei bambini.

La donna verrà accolta da tutti con grande entusiasmo. Martina intraprenderà il suo viaggio misterioso, noncurante degli avvertimenti di Jacobo.

Emilia svela a Pia del suo passato con Romulo

Nelle prossime settimane a La Promessa vedremo che Emilia, la nuova arrivata, sarà turbata dalla presenza di Romulo, e viceversa.. Dopo un primo momento in cui tutti si porranno domande senza trovare risposte, sarà la donna ad aprirsi con Pia e a fare delle rivelazioni sulla questione. L'infermiera rivelerà che in passato tra lei e Romulo ci sia stata una relazione, terminata proprio per volere di lui, che la lasciò senza darle alcuna spiegazione.