Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 9 al 15 febbraio in prima visione su Rete 4 rivelano che Curro si allontanerà da Angela a causa delle loro differenze sociali. Ana, invece, abbandonerà il marchesato, scatenando una forte reazione da parte di Santos.

Curro prende le distanze da Angela

Curro farà un passo indietro dopo aver dichiarato tutto il suo amore ad Angela. Il giovane ricorderà alla ragazza le loro differenze sociali che rendono impossibile la loro unione.

Alonso, invece, troverà Adriano nella stanza di Catalina. Quest'ultima dirà a suo padre che il contadino l'ha aiutata nel momento del bisogno.

Il marchese, a questo punto, ringrazierà il giovane per aver soccorso Catalina nel bosco quando stava dando alla luce la sua prima bambina. In questa circostanza, la marchesina rivelerà ad Alonso che Adriano è il padre dei suoi due gemelli. Il marito di Cruz rimarrà così stranito da non avere reazioni.

Nel frattempo Leocadia farà arrivare Emilia a palazzo per permettere a Catalina di riprendersi dal drammatico parto gemellare. L'infermiera incaricata dovrà assistere i neonati e spartire consigli alla neo mamma. La nuova arrivata sarà accolta col sorriso da tutto lo staff e dalla stessa Catalina.

Ana abbandona il marchesato

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Manuel e Tono inizieranno a trasformare l'hangar in un'officina dove costruire i motori per gli aerei militari.

Intanto Santos farà perdere le proprie tracce, gettando nella disperazione tutti i residenti del palazzo. Vera scoprirà che Ana ha abbandonato il marchesato.

Lorenzo, invece, sognerà di riconquistare prestigio nella società spagnola e per farlo deciderà di organizzare una festa di compleanno. Curro troverà il nome di Rufino, l'esperto di veleni contattato da Pia, tra gli invitati alla festa del capitano de La Mata.

Infine Martina inizierà un misterioso viaggio nonostante il disappunto di Jacobo.

Catalina ha partorito i suoi due gemelli

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Catalina ha dato alla luce la sua prima bambina nel bosco con l'aiuto di Curro e Angela.

Quest'ultima è corsa con la neonata al palazzo in cerca d'aiuto. Adriano ha raggiunto la marchesina, portandola alla tenuta. Il dottore ha informato Alonso che sua figlia necessitava di un'operazione chirurgica per salvare lei ed l'altro bambino che attende. Il marchese ha acconsentito all'intervento nonostante una grande preoccupazione. Catalina è diventata così madre di un altro bambino.

Padre Samuel, invece, ha accompagnato Manuel al rifugio dei bisognosi. Il marchesino ha incontrato Tono, deciso a fargli fare pace con Simona.