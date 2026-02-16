Lw anticipazioni de La Promessa della settimana che va dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 rivelano che Curro deciderà di affrontare Eugenia, raccontandole di sapere la verità su suo padre. Adriano e Catalina decideranno di sposarsi in gran segreto, tuttavia, riceveranno una brutta notizia che li porterà a rivedere i loro piani. Alla tenuta, intanto, tutti saranno straniti per il clima tagliente che si manifesterà tra Emilia e Romulo, fino al punto in cui Pia scoprirà tutta la verità.

Anticipazioni La Promessa: brutta notizia per Adriano e Catalina, Curro affronta Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano e Catalina diranno a Leocadia di rinunciare alle loro nozze. I due, in realtà, escogiteranno un piano per sposarsi in gran segreto Catalina chiederà a Simona di accompagnarla all'altare. I due promessi sposi si rivolgeranno a Padre Samuel per far in modo che sia lui ad officiare le loro nozze, tuttavia, i due riceveranno una brutta notizia.

Il clima tra Emilia e Romulo sarà sempre più teso, al punto da spingere la servitù a fare delle congetture su quello che potrebbe esserci sotto. Sarà Pia, però, a scoprire la verità. La donna avrà un confronto diretto con Emilia, durante il quale quest'ultima le confesserà di aver avuto una storia d'amore in passato con Romulo, che tuttavia si è conclusa bruscamente a causa dell'uomo, senza una spiegazione ben precisa.

Eugenia vedrà Curro nelle vesti di lacchè, e gli chiederà spiegazioni. Il ragazzo approfitterà del confronto e dirà alla donna di sapere di non essere il suo vero figlio, ma di essere figlio di Romulo. Questa confessione lascerà Eugenia completamente sconvolta.

Tono va via con i soldi di Manuel

Tono si mostrerà piuttosto preoccupato per l'attività di Manuel. Il macchinario che hanno intenzione di acquistare è ancora ad un buon prezzo, ma i due dovranno sbrigarsi se vorranno accaparrarselo. Per fortuna, Manuel riuscirà a reperire il denaro necessario allo scopo di avviare la trattativa, così chiederà a Tono di partire con l'auto per andare a concludere l'affare. Il capitano De La Mata noterà l'assenza dell'automobile, così comincerà ad avere dei sospetti, che lo porteranno a sfogarsi con sua moglie, alla quale confesserà che Cruz sia in carcere per l'assassinio di Jana.