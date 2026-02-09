Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 16 al 22 febbraio in prima visione su Rete 4 rivelano che Simona avrà un ennesimo scontro con suo figlio Tono. Eugenia, invece, incontrerà Curro dopo il suo ritorno alla tenuta.

Simona si scontra col figlio Tono

Alonso scoprirà che sua nipote Martina non si è recata a Corboba ma a fare una visita a Cruz in galera. L'uomo apparirà molto deluso con la ragazza per il suo comportamento.

Simona, invece, avrà un'altra discussione col figlio Tono, che la incolperà di ficcare il naso nella sua vita privata e non volere che collabori con Manuel nel suo hangar.

Quest'ultimo, intanto, recriminerà ad Alonso di non essere stato trattato come Catalina quando gli disse che avrebbe preso Jana in moglie.

Eugenia, nel frattempo, farà il suo arrivo a La Promessa, sorprendendo tutti i residenti. La donna dimostrerà di celare un segreto che al momento terrà all'oscuro di tutti. Curro tornerà a vestire alcuni abiti da nobile e atteggiarsi da tale di fronte alla mamma per non sconvolgerla.

Eugenia incontra Curro

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Alonso avrà paura che Leocadia sia coinvolta in uno scandalo e per evitare ciò vieterà le nozze tra Catalina e Adriano.

Eugenia, invece, vedrà Curro, contento per la sua ripresa. La donna racconterà al figlio gli anni passati in casa di cura dov'è stata confinata da Lorenzo dopo aver subito i suoi maltrattamenti.

L'ex baronetto assicurerà a Eugenia che nessuno le metterà più le mani addosso.

Infine Manuel dirà a Tono che il direttore dell' istituto di credito ha rifiutato di concedergli un prestito necessario per iniziare l'attività di costruzione di motori destinati agli aeroplani.

Padre Samuel si è avvicinato a Petra grazie alla preghiera

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Padre Samuel si è avvicinato a Petra grazie alla preghiera. Catalina, invece, ha continuato a non voler incontrare Adriano. La marchesina si è recata a fare un giro in giardino dove è stata colta dai dolori del travaglio. Angela e Curro hanno aiutato la ragazza a partorire la prima bambina.

Successivamente la figlia di Leocadia è corsa alla tenuta con in braccio la neonata per chiedere aiuto. Adriano ha raggiunto Catalina e l'ha portata dal dottore. Quest'ultimo ha informato Alonso che avrebbe dovuto operare la figlia per far nascere il secondo feto. Maria ha aiutato il dottore nella delicata operazione.

Infine Tono (Alvaro Quintana) ha continuato a respingere Simona per poi lasciare la tenuta mentre Jacobo e Martina hanno discusso in merito alle fedi e l'organizzazione delle loro nozze.