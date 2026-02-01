Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 2 al 7 febbraio in prima visione su Rete 4 rivelano che Ricardo non crederà al cambiamento di Ana. Teresa, invece, temerà che Padre Samuel nutra dei sentimenti per Maria.

Ricardo non si fida di Ana

Catalina darà alla luce un bambino con il parto cesareo. Il giorno dopo, il dottore tornerà a La Promessa per la visita di controllo sia ai neonati che alla madre, la quale apparirà molto debole. L'uomo, a questo punto, deciderà di fare un'iniezione a Catalina per farla rinvenire.

Intanto Ricardo confiderà a Romulo di non credere nel cambiamento di Ana.

Allo stesso tempo, Vera confiderà a Teresa di temere che la moglie del maggiordomo abbia orchestrato la scomparsa di Diego per poi prendersi il merito del suo ritrovamento.

Adriano, invece, passerà sempre più tempo insieme a Catalina e i suoi gemelli. La marchesina rivelerà al contadino che i bambini sono suoi. In questa circostanza, Manuel incontrerà i suoi nipotini, che gli ricorderanno il dolore della perdita di Jana che attendeva un figlio da lui. Successivamente il giovane parlerà con Samuel, intenzionato ad aiutare Simona a fare pace con Tono. Il prelato accompagnerà il marchesino al rifugio dove l'operaio si rifiuterà di ascoltarlo.

Teresa crede che Padre Samuel nutra dei sentimenti per Maria

Le anticipazioni rivelano che Teresa racconterà a Maria che deve il suo posto di lavoro a Padre Samuel. La donna inizierà a sospettare che il prelato nutra dei sentimenti per la sua collega.

Pedro Ferré, intanto, accetterà di far costruire a Manuel il motore del suo aeroplano negli hangar de La Promessa. Alonso e Martina appariranno felici che il parente sia rimasto in Spagna.

Infine Pia racconterà a Curro di aver trovato un esperto di veleni. I due appariranno determinati a scoprire dove reperire al cianuro per trovare l'assassino di Jana.

Padre Samuel si è scusato con Tono per avergli teso un inganno

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio su Rete 4, le condizioni di Catalina sono apparse molto preoccupanti.

La marchesina ha partorito la prima bambina nel bosco aiutata da Curro ed Angela. La donna è stata portata alla tenuta grazie all'aiuto di Adriano. Alonso ha chiamato un dottore, che l'ha informato che la figlia avrebbe necessitato di un intervento chirurgico per evitare la morte. Maria ha accettato di fare da assistente in sala operatoria al medico durante l'operazione.

Padre Samuel, invece, ha trovato Tono al rifugio. Il prelato si è scusato con il saldatore per l'imbroglio, spiegandogli di averlo fatto per riportare la serenità tra lui e sua madre.