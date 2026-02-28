Negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 7 marzo, Curro e Lope studieranno un piano per incontrare Basilio al casinò ed Angela ruberà il denaro necessario a Leocadia per darlo al suo amato. Inoltre Petra vedrà Maria e Samuel baciarsi.

Adriano e Catalina, invece, saranno vicini a sposarsi, ma potrebbero esserci delle brutte sorprese.

Romulo non vuole chiarire con Pia

Martina dirà a Jacobo ed Angela di avere avuto una relazione con Curro. Intanto Simona sarà sempre più preoccupata perché ha saputo che Manuel ha mandato Tono con dei soldi a Valverde e che non ha fatto ancora ritorno.

Il marchesino penserà che sia dovuto a qualche ritardo, al contrario della cuoca che penserà che il figlio possa avere compiuto qualche sciocchezza.

Nel frattempo Lorenzo non sopporterà il ritorno di Eugenia, la quale confesserà a Leocadia di essere a conoscenza della reale identità del padre di Angela. In tutto questo, Romulo non avrà alcuna intenzione di chiarire con Pia, mentre Lope e Curro scopriranno il falso stalliere e predisporranno un piano per incontrarlo a Casinò di Villalquino.

Leocadia decide di allearsi con Lorenzo

Petra vedrà Samuel e Maria baciarsi, ma almeno per il momento non dirà niente a nessuno. La governante si sforzerà per dimostrare di essere cambiata, ma la servitù non si fiderà.

Intanto Eugenia conoscerà i figli di Catalina e vedrà una somiglianza tra Andres e Curro quando era piccolo. La donna si confronterà con Leocadia, la quale si alleerà con Lorenzo e manifesterà ad Alonso che la sorella di Cruz non ha risolto i suoi problemi.

Nel frattempo Curro e Lope avranno bisogno di denaro per incontrare il falso stalliere Basilio nel casinò ed Angela ruberà l'occorrente a Leocadia. In tutto questo, Romulo non ne vorrà sapere di riavvicinarsi a Pia e l'atmosfera tra la servitù sarà tesa, mentre Manuel avrà una spiacevole sorpresa riguardante Tono e ne sarà dispiaciuto. Tra le altre cose, sarà sempre più vicino il matrimonio tra Adriano e Catalina ma potrebbero esserci brutte sorprese.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eugenia si è infuriata con Alonso non appena ha scoperto quello che ha dovuto patire Curro nell'ultimo periodo. Inoltre Adriano e Catalina hanno convinto Padre Samuel a sposarsi in grande segreto.

Emilia, invece, ha rivelato a Pia che lei e Romulo in passato hanno avuto una relazione e che l'uomo l'ha lasciata senza alcun valido motivo.