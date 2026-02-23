Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che saranno trasmesse dal 2 all'8 marzo 2026 rivelano che Eugenia minaccerà Leocadia, cosa che spingerà quest'ultima ad allearsi con Lorenzo e tramare un losco piano contro di lei. Tono non darà segni di vita, gettando nello sconforto e nella preoccupazione sua madre Simona. Nel frattempo, Petra si troverà dinanzi un episodio alquanto inaspettato.

Anticipazioni de La Promessa: Eugenia minaccia Leocadia, che trama un piano contro di lei insieme a Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda su Rete4 fino al giorno 8 marzo, Eugenia deciderà di affrontare Leocadia, a cui confesserà di sapere chi sia il vero padre di sua figlia Angela.

La donna sfrutterà questa informazione per minacciare Leocadia. Quest'ultima, trovandosi alle strette, deciderà di allearsi con Lorenzo, il quale sarà sempre più frustrato per il ritorno di sua moglie, accettando il suo piano di parlare con Alonso per parlare delle condizioni mentali della moglie. Tra i due nascerà un losco accordo che vedrà come fine ultimo quello di far passare Eugenia per pazza.

Tono sparito: Manuel resta ottimista, Simona teme il peggio

Tono continuerà a non dare segni di vita. Il ragazzo è andato via con i soldi di Manuel per poter chiudere un affare fuori città e acquistare un macchinario utile per avviare la produzione di aeromobili nell'hanger de La Promessa. Manuel proverà in tutti i modi a restare ottimista sulla faccenda, al contrario di Simona.

La donna temerà fortemente che il figlio ne abbia combinata un'altra delle sue. Petra, intanto, si troverà ad assistere ad un bacio tra Padre Samuel e Maria, mentre Curro e Lope si rivolgono a Vera e Angela per far in modo che diano loro del denaro per poter andare al casinò ed incontrare Basilio.

Che fine ha fatto Tono?

Le anticipazioni spagnole delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Tono, ad un certo punto, farà ritorno alla tenuta, ma senza il denaro che Manuel gli ha dato. Il ragazzo asserirà di essere stato derubato, cosa a cui il suo collega crederà. La madre Simona, invece, accuserà il giovane di essere un ladro, complice anche il fatto che lo troverà decisamente alticcio. Ma quale sarà la verità? Tono è davvero un ladro, oppure c'è qualcosa di molto più intrigante sotto?