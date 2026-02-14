Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 da sabato 15 a giovedì 20 febbraio alle 19:40, promettono emozioni e colpi di scena. Catalina si trova a un bivio sentimentale: dopo aver rivelato ad Adriano che è il padre dei suoi gemelli, dovrà scegliere se accettare la proposta di nozze segrete avanzata dal padre Alonso. Intanto, Manuel riceve una buona notizia riguardo al progetto del motore per il suo aeroplano, ma si trova anche a dover fronteggiare il rifiuto della banca per il finanziamento. Gli equilibri a La Promessa vengono scossi ulteriormente dalla confessione di Eugenia a Curro sul suo passato in sanatorio e dal clima di sospetti che ruota attorno alla morte di Jana, con Pia e Curro impegnati nelle indagini.

Martina, invece, si interroga sul suo futuro con Jacobo, mentre la servitù continua ad affrontare tensioni e sospetti reciproci.

Catalina e Adriano: tra scelte difficili e sentimenti alla luce del sole

La settimana prende il via con Catalina che trova finalmente il coraggio di confessare ad Adriano la verità sulla paternità dei gemelli. Questo momento segna un cambiamento profondo tra i due: la giovane si sente finalmente libera dal peso del segreto, mentre Adriano, emozionato, si prende cura dei suoi figli pur dovendo nascondersi dalla famiglia di lei. Alonso, messo al corrente della situazione, propone alla figlia di sposarsi con Adriano ma solo in gran segreto, per evitare scandali. La risposta di Catalina è ferma: non accetterà di vivere il suo amore nell’ombra, neanche per compiacere il padre.

Una scelta che spinge Adriano a dichiararsi pronto ad accettare qualsiasi decisione, pur di restare al fianco della donna che ama. Nel frattempo, Manuel presenta i gemelli al resto della famiglia, provando una malinconia legata al ricordo di Jana, ma anche una sincera felicità per il nuovo arrivo.

Eugenia racconta il suo passato a Curro, Pia e Curro sulle tracce dell’assassino di Jana

Uno dei momenti più intensi della settimana riguarda la confessione di Eugenia a Curro: la donna rivela di essere stata rinchiusa per anni in sanatorio a causa dei maltrattamenti subiti da Lorenzo, e che il Conte de Ayala aveva persino pagato i medici che l’hanno aiutata a guarire. Curro, sconvolto e determinato, promette alla madre che non permetterà mai più che le succeda qualcosa di simile.

Anche Pia e Curro sono al centro delle indagini sulla morte di Jana: dopo aver perso un fazzoletto con lo stemma de La Promessa, Pia teme che Rufino possa scoprire il loro coinvolgimento. I due sono alla ricerca di informazioni sul cianuro, nella speranza di risalire all’assassino. Il clima di sospetto e tensione si acuisce quando Vera e Teresa iniziano a pensare che la scomparsa di Diego sia stata orchestrata da Ana, gettando ulteriori ombre sulla servitù.

Manuel tra sogni, ostacoli e nuovi alleati

Per Manuel si aprono nuove opportunità e allo stesso tempo nuove difficoltà. Se da una parte riceve la proposta di costruire il motore dell’aeroplano per Pedro Ferré, dall’altra deve fare i conti con il rifiuto della banca a concedere il credito necessario per l’avvio dell’attività.

Toño suggerisce di acquistare i macchinari da una fabbrica in chiusura, e Leocadia si offre di cercare finanziatori tra le sue conoscenze, ma Alonso rifiuta il suo aiuto, preferendo mantenere la gestione della situazione all’interno della famiglia. Nel frattempo, Simona si preoccupa per la decisione di Manuel di assumere suo figlio, mentre Leocadia riporta a La Promessa quadri e oggetti di valore, destando la gratitudine di Alonso e i sospetti di Lorenzo, che la mette in guardia sul passato della donna.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nell’episodio precedente, Catalina ha rivelato ad Alonso che Adriano è il padre dei suoi figli, ma la reazione del padre è stata meno negativa del previsto.

Tuttavia, la notizia ha generato conseguenze inaspettate da parte di altri membri della casa. Petra ha mostrato un’insolita benevolenza verso Alicia, una giovane del rifugio di Samuel, avvicinandosi a lei con una sensibilità rara per il suo personaggio. Ricardo è stato costretto ad affrontare la partenza di Santos, vivendo momenti di tensione sia con Rómulo che con Donna Pia. Toño ha continuato a evitare Simona, ma la donna non si è arresa nel cercare un contatto con il figlio. Curro, invece, ha cercato di rassicurare Pia riguardo ai timori su Rufino e il fazzoletto smarrito. Infine, il compleanno di Lorenzo ha portato la famiglia a riunirsi, nonostante l’irritazione del festeggiato, e Catalina ha ufficializzato davanti a tutti la paternità di Adriano.