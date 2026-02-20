Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 21 al 28 febbraio alle 19:40, promettono grandi emozioni tra amori ostacolati, segreti che emergono e nuove alleanze. Catalina e Adriano sono decisi a coronare il loro sogno d’amore, anche se costretti a nascondersi. Mentre Manuel affronta rischi finanziari per realizzare il suo progetto, Eugenia scopre la sconvolgente verità sulle sue origini e decide di affrontare Alonso. Nel frattempo, la vita a palazzo è attraversata da tensioni, sospetti e misteri irrisolti, come la scomparsa di Santos e l’arrivo di Emilia, l’infermiera che suscita curiosità e pettegolezzi tra la servitù.

Catalina e Adriano sfidano tutti per sposarsi in segreto

Tra le mura della tenuta, Catalina e Adriano si trovano a un bivio: rinunciare al matrimonio o rischiare tutto per amore. Nonostante le pressioni di Leocadia e le preoccupazioni del marchese Alonso, i due innamorati decidono di pianificare le nozze in gran segreto, rivolgendosi a Padre Samuel per officiare la cerimonia. Il parroco, inizialmente restio, viene infine convinto dalla determinazione della coppia. Simona diventa la loro complice, pronta ad accompagnare Catalina all’altare e a custodire il segreto. L’atmosfera si fa carica di tensione e speranza, mentre il destino dei due giovani sembra legato a un filo sottile, tra la paura di essere scoperti e il desiderio di costruirsi una nuova vita insieme.

Nel frattempo, Martina si trova a dover chiarire i propri sentimenti con Jacobo e Angela, rivelando la verità sulla sua passata relazione con Curro e tentando di mettere fine ai sospetti che minacciano la sua felicità.

Manuel rischia tutto per il suo progetto e la verità su Curro sconvolge Eugenia

Manuel, determinato a dare vita al suo ambizioso progetto, si trova a dover affrontare ostacoli economici e scelte rischiose. Dopo aver ricevuto il denaro da Burdina, affida a Toño il compito di acquistare i macchinari necessari, ma l’assenza di quest’ultimo inizia a destare ansia e preoccupazione, soprattutto in Simona che teme per il figlio. Nel frattempo, i sospetti di Pia e della servitù sull’arrivo di Emilia, l’infermiera, si fanno sempre più insistenti: tra sguardi di intesa con Don Romulo e vecchie storie d’amore, emergono segreti che rischiano di turbare gli equilibri della casa.

Al centro di tutto però c’è Curro, che dopo aver scoperto di non essere figlio di Eugenia ma di Romulo, decide di raccontare la verità alla donna che lo ha cresciuto. La rivelazione lascia Eugenia sconvolta e la spinge ad affrontare Alonso, decisa a non permettere più che la sua vita venga manipolata dai segreti e dalle menzogne. Lorenzo continua a tramare nell’ombra, cercando di destabilizzare Eugenia e riportarla in sanatorio, ma questa volta la donna sembra più forte e pronta a difendersi.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nell’episodio andato in onda venerdì 20 febbraio, Eugenia ha finalmente confessato a Lorenzo che il Conte de Ayala ha pagato i medici che l’hanno aiutata a guarire, mettendo fine a una lunga sofferenza.

Alonso ha dato il permesso a Catalina di sposare Adriano, ma solo in gran segreto, proposta che la giovane inizialmente ha rifiutato. L’incontro tra Eugenia e Curro è stato carico di emozioni: la donna gli ha raccontato gli anni passati in sanatorio a causa dei maltrattamenti subiti da Lorenzo, e Curro le ha promesso che non permetterà più che venga fatta del male. Nel frattempo, Manuel si è scontrato con nuove difficoltà finanziarie per il suo progetto, mentre Leocadia ha tentato di aiutare senza successo. La puntata si è chiusa con un pranzo in cui Eugenia ha mostrato i primi segnali di una ritrovata serenità.