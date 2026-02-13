Le trame delle puntate spagnole de La Promessa visibili prossimamente su Rete 4 rivelano che Lisandro farà il suo arrivo alla tenuta dove si prenderà gioco di Manuel, Curro e Alonso. Il nuovo arrivato avrà modo d'incontrare Leocadia, che gli confiderà di aver intenzione di ogni cosa di Cruz.

Lisandro fa il suo arrivo alla tenuta

Lisandro giungerà improvvisamente a La Promessa sostenendo di aver avuto un problema alla macchina durante l'ultimo viaggio. L'uomo chiederà ospitalità ad Alonso per qualche giorno. Il marchese crederà che il Re di Spagna abbia inviato l'uomo sotto copertura per vigilare sugli ultimi scandali che avevano travolto la sua famiglia.

Alonso raccomanderà alla servitù di impedire a Lisandro d'incontrare Curro. Ogni sforzo risulterà vano poiché il duca vedrà il giovane in tenuta da valletto, mostrandosi divertito per la sua nuova condizione. Alonso inoltre pretenderà che Lisandro non scopra la nascita dei gemelli che Catalina ha avuto fuori dal matrimonio e che il suo promesso sposo è un semplice contadino. Anche questa volta, il duca riuscirà a scoprire tutto.

Leocadia vuole impossessarsi di tutto quello che era di Cruz

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lisandro deciderà di trattenersi a La Promessa a tempo indeterminato, divertendosi alle spalle dei nobili che accuserà di essere un po' troppo disinvolti nello sposare le volgari persone del popolò.

Le parole infastidiranno Manuel che cercherà di evitare ogni rapporto col nuovo arrivato finché lui chiederà informazioni della defunta Jana. Il pubblico scoprirà che dietro all'arrivo di Lisandro c'è Leocadia, che continuerà a fare il doppio gioco. La darklady cercherà di fare da mediatrice tra Alonso e l'ospite per ingraziarsi la benevolenza del primo. Allo stesso tempo, la madre di Angela preciserà al duca di odiare i Lujan e di avere intenzione di impossessarsi di tutto quello che era di Cruz. Il piano divertirà moltissimo Lisandro.

Petra ha iniziato a lavorare nel rifugio dei più bisognosi

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Padre Samuel è riuscito a calmare Petra e convincerla a non licenziare Maria, invitandola a rispettare il suo dolore per la perdita di Jana.

Allo stesso tempo, la governante ha detto al prelato di essere ancora tormentata dalla morte di suo figlio Feliciano, avvenuta per mano di Cruz. Il prete ha spronato la donna a trasformare il dolore in qualcosa di positivo, spingendola a fare del bene per combattere il male che la sta consumando. Petra ha accettato di collaborare con Padre Samuel al rifugio, offrendo sostegno ai più bisognosi.