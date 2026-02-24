Petra non si lascerà incantare: la governante de La Promessa metterà Martina nel mirino. Secondo le anticipazioni dalla Spagna, sarà Jacobo a decidere di annullare la partenza per New York. A Petra, però, non sfuggirà il sollievo fin troppo evidente della ragazza. Petra capirà che dietro quel sorriso non ci sarà la gioia di restare accanto al fidanzato, ma il desiderio di non perdere Adriano. Un segreto pericoloso che Petra sarà pronta a usare come un’arma per smascherarla e incrinare l’apparenza del suo fidanzamento ufficiale.

Petra mette Martina nei guai, ha scoperto ciò che prova per Adriano

Jacobo resterà a Palazzo, ma la pace sarà tutt’altro che vicina. Anzi, la sua decisione di non partire più per New York finirà per offrire un assist perfetto a Petra, che non perderà tempo e affronterà Martina. Il tono della governante sarà quello di sempre: falsamente cortese, ma tagliente come un rasoio. Le basterà uno sguardo per capire che la ragazza nasconde un segreto capace di mettere in crisi ogni certezza.

Petra sfida Martina: ‘So perché sei rimasta’

“Signorina, credo che restare qui sia stata un’occasione persa”, sibilerà Petra, insinuando il dubbio con freddezza. Martina proverà a mantenere la calma: “Cosa vorrebbe dire?”.

Ma la trappola sarà già scattata. La governante saprà bene che dietro quel sorriso per Jacobo si nasconde il pensiero fisso per Adriano, e non esiterà a farlo intendere: “Io so perché è così felice di essere rimasta a Palazzo”.

Sarà un colpo basso che metterà Martina in difficoltà. Nonostante i suoi sforzi per tenere in piedi il fidanzamento ufficiale, le insinuazioni di Petra rischieranno di far vacillare tutto proprio ora. Il suo futuro a Palazzo è in pericolo.

Scontro tra Curro e Ángela, l’inganno di Leocadia

Nel frattempo, mentre Curro e Ángela si scontreranno duramente per la lettera al Re e Leocadia inizierà a smascherare l’offerta di lavoro inventata, l’aria alla Promessa diventerà sempre più pesante.

Martina si ritroverà così costretta a difendere una facciata che inizierà a mostrare troppe crepe. Nessuno sembrerà più al sicuro tra le mura della tenuta, dove ogni bugia potrebbe avere conseguenze pesanti.