Leocadia sconvolgerà Cristobal con una verità nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei tu il padre di Angela", dirà al maggiordomo, suo amante da tanti anni.

Le anticipazioni rivelano che finalmente dopo anni di silenzio Leocadia dirà chi è il padre di sua figlia. Non è ancora chiaro, però, se si tratta di una tattica per legare a sé Cristobal o se davvero Angela è stata concepita con lui.

Un nuovo maggiordomo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto la servitù del palazzo subirà un grosso cambiamento. L'arrivo di Emilia sarà un colpo al cuore per Romulo che dopo essersi riconciliato con il suo vecchio amore andrà via con lei.

Il posto da maggiordomo resterà vacante e tutti daranno per certo che Ricardo sarà a capo della servitù, ma non sarà così. Al palazzo arriverà un nuovo maggiordomo, Cristobal, suggerito a Leocadia che spiegherà ad Alonso che si tratta del migliore sulla piazza. La donna, infatti, dirà che Cristobal ha lavorato per il duca de Carvajal, braccio destro del re. Con il suo curriculum, il nuovo arrivato spazzerà via la concorrenza e prenderà le redini della servitù. Cristobal, tuttavia, non sarà solo un semplice maggiordomo: tra lui e Leocadia scoppierà la passione ed emergerà che i due sono amanti da moltissimi anni. La relazione segreta proseguirà senza intoppi fino a quando l'uomo non inizierà a provare un forte interesse per Teresa.

Tra Cristobal e la nuova governante nascerà una tenera amicizia che sfocerà in un bacio.

La sconvolgente verità di Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa arriverà una verità inaspettata che potrebbe dare la risposta ad una domanda che tutti si fanno da tempo. Appena Leocadia scoprirà la tresca tra Cristobal e Teresa, farà di tutto per far tornare Petra al suo vecchio posto di governante de La Promessa. L'orgoglio, però, prevarrà e Petra umilierà Leocadia rifiutando il prestigioso ruolo. Leocadia, allora, parlerà con Cristobal aprendogli il suo cuore per la prima volta. La donna spiegherà al maggiordomo che lui non è mai stato per lei semplice passione, ma un vero sentimento. Le parole d'amore di Leocadia colpiranno Cristobal che fino a quel momento aveva sempre pensato di essere un passatempo.

Leocadia, però, non si fermerà qui. "Sei tu il padre di Angela", dirà a Cristobal lasciando letteralmente senza parole, "Ti ho mentito per anni". Ora resta da capire se la donna ha rivelato il suo vero segreto sulla paternità di sua figlia o se è solo una tattica per far tornare Cristobal da lei.