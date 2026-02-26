Adriano diventerà conte con un'emozionante cerimonia a La Promessa nelle prossime puntate: don Lisandro prenderà questa iniziativa per ringraziare il marito di Catalina.

Le anticipazioni rivelano che Adriano salverà la vita a don Lisandro e in cambio riceverà il titolo di conte. Durante la cerimonia, Adriano avrà parole generose per tutti, ma l'amore per Catalina spiccherà particolarmente. "Mi sarei innamorato di lei anche se fosse stata una taverniera", dirà. Dopo il discorso Adriano farà il suo ingresso nella nobiltà.

Una grande cerimonia per Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande momento per Adriano che dopo aver sposato Catalina riceverà anche un titolo nobiliare. Tutto avrà inizio quando il mezzadro salverà la vita a don Lisandro, il braccio destro del re. Il sacrificio di Adriano che sarà ferito da un proiettile non passerà inosservato e verrà ricompensato generosamente. "Ho scritto a sua maestà", dirà Lisandro appena Adriano starà meglio, "Ho chiesto che ti venga concesso il titolo di conte". Per Catalina e suo marito sarà un momento di profonda gioia ma anche di grande sorpresa perché non si aspettavano tanta gratitudine. Nonostante la splendida notizia, Adriano ci metterà un po' per convincersi ad accettare il nuovo status sociale.

Il marito di Catalina avrà paura di non essere all'altezza della situazione, ma lei gli farà coraggio e non gli lascerà sfuggire la grande occasione.

Una nuova vita in arrivo per Adriano e Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, ci sarà una grande cerimonia per consegnare a Adriano il titolo di conte. L'uomo dovrà affrontare un discorso, ma se la caverà benissimo e riuscirà a commuovere tutti parlando di Catalina e dei suoi figli che gli hanno cambiato la vita. "Mi sarei innamorato di lei anche se fosse un'umile taverniera", dirà con le lacrime agli occhi. Adriano non dimenticherà di ringraziare Alonso e la famiglia De Lujan per averlo accolto e naturalmente avrà parole di gratitudine anche per don Lisandro. "Senza di lui non avrei ricevuto questo prestigioso titolo", dirà Adriano al braccio destro del re che riconoscerà le sue grandi qualità del nuovo conte.