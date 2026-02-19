Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un cambiamento importante nella gestione della tenuta. Alonso, deciso a rinnovare l’amministrazione dei Luján, nominerà ufficialmente Ciro come nuovo responsabile delle terre. Gli affiderà così un ruolo centrale nella gestione del patrimonio familiare. La decisione non verrà accolta da tutti con favore. Leocadia, sentendosi progressivamente esclusa, affronterà il marchese in un confronto privato carico di tensione. Il nuovo assetto potrebbe così aprire una fase complessa, segnata da contrasti e possibili nuove alleanze all’interno della Promessa.

Alonso designa Ciro nuovo gestore della tenuta

Alonso proporrà ufficialmente a Ciro di assumere un ruolo attivo nella gestione della tenuta, segnando un passaggio importante nella famiglia Luján. Il marchese, convinto delle capacità del nipote, gli offrirà di collaborare all’amministrazione delle terre.

Ciro accoglierà la proposta con rispetto e gratitudine: “Zio, mi onora enormemente con la sua proposta. Nulla mi piacerebbe di più che collaborare con lei e mettere la mia esperienza al suo servizio. Grazie per la fiducia”. Alonso risponderà con naturalezza: “Ci mancherebbe. Dirò a Leocadia di fornirti documenti e bilanci”.

Ciro si mostrerà subito operativo: “Certamente. Già domani mattina potrò mettermi al passo con tutto”.

Il marchese concluderà con parole che suoneranno come un’investitura: “Benvenuto a bordo, figliolo”. E il giovane ribadirà il proprio impegno: “Cercherò di essere all’altezza del nostro cognome”.

La rivolta di Leocadia contro Alonso dopo l’investitura di Ciro

L’ingresso di Ciro nella gestione della tenuta non passerà inosservato, soprattutto per Leocadia, che fino a quel momento aveva avuto un ruolo centrale nell’amministrazione. Quando Alonso la convocherà, l’atmosfera si farà più tesa.

La donna, con tono controllato, chiederà: “Ciro, le dispiacerebbe lasciarci soli un momento, per favore?”. Quella richiesta segnerà l’inizio di un confronto privato tra Leocadia e Alonso, lasciando intuire che la redistribuzione del potere alla Promessa potrebbe generare nuove fratture e risentimenti.