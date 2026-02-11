La sconfitta di Lorenzo arriverà grazie a Margarita nelle prossime puntate de La Promessa: Curro e Angela potranno finalmente festeggiare dopo tante sofferenze. Le anticipazioni rivelano che Margarita sarà l'unica che riuscirà a mettere fuori gioco il perfido Lorenzo che però coverà un rancore preoccupante per lei.

L'eterno conflitto di Curro e Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo e Curro saranno al centro delle trame con il loro perenne conflitto. Il Capitano odierà il suo ex figlio adottivo al punto di umiliarlo in continuazione, ma questo non gli basterà più.

Lorenzo, infatti, imporrà a Leocadia le sue nozze con Angela e per ottenere la mano della ragazza sarà disposto a tutto. Dalla sua parte, il Capitano avrà un'arma imbattibile di fronte alla quale Leocadia dovrà piegarsi necessariamente. Lorenzo minaccerà di denunciare Leocadia per l'omicidio di Jana. La donna non avrà altra scelta e Angela sarà costretta al matrimonio con l'uomo che più detesta al mondo. La sofferenza di Curro e Angela sarà indescrivibile e i due lotteranno con tutte le loro forze pur di impedire le nozze, ma nulla servirà a neutralizzare Lorenzo. Quest'ultimo annuncerà pubblicamente il suo matrimonio e Angela si rassegnerà disperatamente al suo destino. Solo una persona potrà mettere Lorenzo fuori gioco: Margarita.

La fine di un incubo per Angela e Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'arrivo di Margarita porterà un vento di cambiamento al palazzo. Innanzi tutto, la donna dimostrerà di non aver dimenticato affatto le vecchie ruggini con Leocadia. Il problema più importante per Margarita, però, sarà salvare Angela e Curro dalla cattiveria di Lorenzo e per riuscirci si servirà dell'insospettabile aiuto di Ayala. Margarita metterà il Capitano con le spalle al muro dimostrando di conoscere il suo più grande segreto: Lorenzo ha un figlio illegittimo. Di fronte alla minaccia della vergogna pubblica, il Capitano dovrà fare un passo indietro. A cena, poco prima delle nozze, Lorenzo comunicherà alla famiglia che non vuole più sposare Angela.

La sorpresa lascerà tutti a bocca aperta. Curro e Angela festeggeranno e condivideranno la loro felicità con Manuel, Martina e Jacobo. Lorenzo dovrà incassare la sconfitta, ma la rabbia che coverà dentro inizierà a far paura.